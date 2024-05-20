霹靂舞／帶腳傷拚巴黎奧運資格 孫振上海站奪第7名

帶著腳傷征戰巴黎奧運資格賽上海站，台灣「霹靂舞一哥」孫振今天在8強不敵杭州亞運銅牌亓祥宇，以第7名作收，教練蘇志鵬透露超乎預期。

作為巴黎奧運首度新增的正式項目，霹靂舞的奧運資格賽在今年5月、6月分別在中國上海和匈牙利布達佩斯舉行，總共有各40名的男、女子組選手同場較勁，而兩站積分加總前7名的選手，即可順利踏上五環殿堂。

本週前往上海征戰奧運資格賽，孫振挺過首日淘汰24名選手的考驗，順利擠進16強，今天則在分組賽與日本選手Hiro10、法國選手Lagaet及烏克蘭選手Kuzya同在A組，並順利以分組第2名之姿挺進8強。

8強戰面對杭州亞運銅牌的中國選手亓祥宇，孫振第1回合先馳得點，可惜第2、3回合皆不敵對手，導致最後以1比2局數落敗，無緣搶下4強門票，在巴黎奧運資格賽上海站以第7名作收。

孫振接受中央社採訪時表示，其實到上海前發生小插曲，不慎在訓練時拐傷腳踝，所幸立刻接受教練、防護員的治療，復原地還算順利，即便走路還是會痛，但他認為機會難得，一生中可能就只有這次能夠拚奧運，「就算拖著腳傷蠻煎熬的，但還是希望把自己做好。」

雖然沒能躋身4強之列，但孫振抱著「不要愧對幫自己加油的大家」心態迎戰，「感謝辛苦的教練、防護員還有隊友們，不是只有我在努力，這次拿到第7名，算是為第1站很好開頭。」

教練蘇志鵬則指出，孫振表現相當努力，甚至拿到第7名已經超乎預期，相信他能從中提升經驗值，接下來將檢討這次比賽的優、缺點，思考哪裡可以做得更好，並幫助孫振恢復傷勢，全力備戰下個月的匈牙利布達佩斯站。