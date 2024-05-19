足球／北市幼兒錦標賽 138隊以球會友

由台北市政府體育局主辦的第15屆「台北市幼兒足球錦標賽」，今年重返台北田徑場，吸引138支球隊、上千名小小足球員周末假期在中華足球隊出賽的場地草皮上盡情徜徉，享受快樂時光，今天第2天賽事在小球員上台領獎杯、獎牌與獎狀之後圓滿結束，大會也邀請幼兒園們為下一屆賽事開始準備，明年一起報名參加。

8年來每年都熱心參與的TFA，8年前首度帶著年僅3、4歲蹣跚學步小朋友參加比賽，現在小球員都已長錒，今年報名了3支球隊，帶著6歲小女兒首次參加的教練GLORIA說：「這個賽事不僅僅是一場比賽，更是一個見證孩子們成長的舞台。」

TFA在比賽中只要球員踢進球就馬上被換下來休息，教練希望讓每個球員都有機會上場表現，而且是前場、後場甚至守門員，讓小球員每個位置都去嘗試看看。

來自林口的BELLE'S隊，教練「河馬」何俊翰說：「讓幼兒從接觸足球中的肢體碰撞，學習專注力以及團隊合作意識。BELLE’S隊小朋友在第一場比賽結束後才感覺到熱身完成，第二場比賽就能盡情的在場上奔馳。小朋友從開心進入臺台北市田徑場起都很享受這個最棒的比賽場地。」

由於少子化的影響，萬華區的西園國小附設幼兒園大班與小班都只有7個學生，但是他們大班、小班全員參加比賽。教練說，小朋友一星期只有練習一個小時，希望小球員能慢慢喜歡足球，開心學習才是重點。