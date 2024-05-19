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柔道／世界第1楊勇緯 連過2關晉世錦賽 8強

中央社／ 台北19日電
楊勇緯。新華社資料照
楊勇緯。新華社資料照

世界排名第1的台灣「柔道男神」楊勇緯今天在阿布達比舉行的世界錦標賽16強，面對21歲的埃及小將沙密（YoussrySamy），以拿手三角固定壓制獲得一本勝，如願闖進最終8強。

世界排名第1、奧運積分也排名第1的楊勇緯，今天在阿布達比舉行的柔道世錦賽男子60公斤級首輪輪空，接著32強首戰比利時的維爾史崔特（JorreVerstraeten），先以一次過肩摔迫使對手重心不穩後取得半勝，一直維持到比賽結束順利晉級。

接著16強楊勇緯面對埃及小將沙密，雙方在今年葡萄牙大獎賽銅牌戰碰頭，當時楊勇緯輕鬆過關；今天再戰，楊勇緯使出招牌的三角固定壓制，迫使對手投降取得「一本勝」，如願挺進8強。

另外，同樣在男子60公斤級出賽的林崇佑，在16強則不敵喬治亞選手薩達拉許維利（GiorgiSardalashvili）；至於女子48公斤級的林真豪，同樣在16強敗給葡萄牙好手柯斯塔（Catarina Costa）遭淘汰。

世錦賽 楊勇緯

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