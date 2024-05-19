自行車／雲嘉南推廣自行車運動旅遊 領騎訓練超過百人報名

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處為長期推廣自行車運動旅遊，今年邀請南部喜愛自行車運動的民眾參加自行車領騎人員訓練，兩天共有超過百人報名，除台南在地的車友外，有將近50位從外地而來，為期兩天的專業訓練，可望為雲嘉南地區增加自行車運動觀光的動能。

雲管處轄區內就有「嘉義糖鐵、夕鹽」和「台江」兩條多元自行車路線，適合民眾來騎遊與體驗。而雲管處今年也推出一系列自行車相關的多元活動，希望藉由這樣的推廣，讓遊客們不再走馬看花，而有更長的時間，更深入的留在雲嘉南。台灣的西南海濱地帶，儘管瀕海、儘管多是樸實的農漁村聚落，但卻擁有不一樣的生命力，發展出截然不同的人文和生態景觀，期盼藉由自行車的深度旅遊，讓更多人認識。

5月18、19日在北門遊客中心所舉辦的領騎培訓，結合了自行車運動專業與在地資源，三位講師分別為知名自行車運動領騎達人朱英彰分享自行車騎行實務與新科技應用等專業技能、以及近年來培訓數百位領騎人員的澎湖單車達人許秋珍分享自行車運動旅遊推廣的經驗，同時邀請曾擔任過台南旅行同業公會理事長的蘇榮堯介紹雲嘉南地區的觀光資源，讓培訓學員成為雲嘉南自行車運動與旅遊結合最佳宣傳大使與推廣動能。

雲嘉南風景區管理處處長許宗民參加領騎訓練並與車友們分享，雲嘉南今年推出「白金騎跡雲嘉南」，將舉辦一系列的活動，邀請國內外喜愛自行車活動的朋友們，前往雲嘉南體驗白金級的單車運動旅遊。5月25日所舉辦的「輪轉山海圳 邁向成功之路」自行車活動將揭開活動序幕。6月1日配合交通部觀光署也將舉辦世界自行車日的響應活動，希望透過一場又一場的自行車活動，推廣雲嘉南成為國內自行車運動結合旅遊的最佳目的地。

輪轉山海圳 邁向成功之路 自行車活動報名連結：https://www.accupass.com/event/2405070856281222891018