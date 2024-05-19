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田徑／再飛過8公尺！林昱堂東京黃金大獎賽奪銅

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
林昱堂。新華社資料照 新華通訊社
林昱堂。新華社資料照 新華通訊社

去年亞錦賽飛出8公尺40全國男子跳遠紀錄的我國田徑好手林昱堂，今天東京黃金大獎賽再飛過8公尺大關，除以本季最佳的8公尺03奪下銅牌，成績更是傷癒復出後最佳，為7月挑戰巴黎奧運殿堂注入一劑強心針。

林昱堂去年亞錦賽驚天一跳不但摘下金牌，全國紀錄、巴黎奧運門票一併到手，但今年農曆年前發現左腳阿基里斯腱撕裂傷，直到上月底大陸鑽石聯賽才迎接本季首站，以7公尺63的第8名作收，本月中113年全大運則以7公尺78為地主台體大留下金牌。

轉戰日本參加2024世界田徑巡迴賽東京黃金大獎賽，林昱堂再度飛過8公尺大關，最終以8公尺03的本季最佳成績名列第3，僅次於中國張明坤的8公尺13，以及美國選手鄧迪（Marquis Dendy）的8公尺07；3名登上頒獎台的選手也是本場唯3跳過8公尺的選手。

先完賽的我國「最速男」楊俊瀚，男子200公尺決賽在第2道登場，他過彎後就處於後段班，最後直線加速也沒能趕上其他選手，最終21秒05成績排名第9收尾。

林昱堂 楊俊瀚 田徑

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