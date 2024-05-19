鐵人三項／澎湖國際賽 張家班霸佔頒獎台

2024 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽今天在澎湖林投沙灘盛大登場，今年共吸引來自6個鐵人三項運動相當風行的國家、逾30名國外選手及台灣選手近400人參與，113公里男子組由「鐵人夢想家」吳承泰率先衝線，女子組由羅紹萍封后，51.5公里男女冠軍由張家姊弟張嘉家、張家豪包辦。

清晨6點先登場的113公里鐵人三項賽，在澎湖縣政府副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢、教育處處長林長安、LAVA Sports台灣鐵人三項公司董事長林澤浩，以及這次參加113公里接力組的澎管處洪志光處長的鳴槍下開賽，51.5公里鐵人三項賽於6點半登場。

本次賽事眾星雲集，113公里男子組由「鐵人夢想家」吳承泰以27分游完1.9公里高速上岸，隨後在騎車、跑步段一路領先，最後以4小時11分35秒無懸念封王；羅紹萍以5小時25分20秒摘下女子組后冠。

51.5公里男女冠軍由張家姊弟包辦，張家豪以2小時05分06秒奪冠，女子組由「最強鐵人媽咪」張嘉家以2小時26分53秒封后；男子組第三名是張嘉家的丈夫「胖胖」李育仁，可說一家人包辦51.5公里獎項。

張家豪表示，這次天氣風平浪靜，雖然壓線抵達轉換區在準備上較趕，稍微影響狀況，自己仍是拚盡全力比賽Ｌ；張嘉家認為澎湖鐵人賽與一般公路鐵人賽最大的不同，在於上下起伏的丘陵地形，也增添了賽事的挑戰性。

LAVAKIDS趣味小鐵人分成6至10歲組與11至14歲組，在教育處林長安處長的鳴槍下分別於10點半、11點半開賽。澎湖縣政府致力於游泳教學的推動，這次澎湖縣中興國小、文澳國小、石泉國小、東衛國小、西溪國小等近百位小朋友參與小鐵人賽，完成游泳100公尺、沙灘跑2公里的趣味競賽，每位小鐵人都拚盡全力衝進終點，同時展現鐵人澎湖國際鐵人賽於2015年舉行至今，澎湖縣鐵人運動逐漸深耕到基層。