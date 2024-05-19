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田徑／東京黃金大獎賽 楊俊瀚200公尺墊底

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊俊瀚。報系資料照
楊俊瀚。報系資料照

2024世界田徑巡迴賽東京黃金大獎賽今天登場，我國「最速男」楊俊瀚、拿到巴黎奧運門票的跳遠全國紀錄保持人林昱堂和跳高好手傅兆玄參戰，最先完賽的楊俊瀚在男子200公尺決賽跑出21秒05，在9名選手中敬陪末座。

2018年雅加達亞運，楊俊瀚跑出200公尺全國紀錄20秒23，本季最佳成績是3月在澳洲昆士蘭田徑錦標賽跑出的20秒76，月初赴日參加靜岡國際田徑大會則跑出20秒80成績。

今天東京黃金大獎賽，楊俊瀚排在200公尺男子決賽第2道登場，他過彎後就處於後段班，最後直線加速也沒能趕上其他選手，最終21秒05成績排名第9收尾。

冠軍由地主鵜澤飛羽以20秒42摘下，加拿大羅德尼（Brendon Rodney）以20秒42披銀，另名地主飯塚翔太以20秒56排名第三。

楊俊瀚 田徑

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