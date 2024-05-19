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路跑／6米高「汪汪隊」立大功 逾萬名親子台中中央球場歡樂開跑

聯合報／ 即時報導
汪汪隊在現場受歡迎。圖／台中巿運動局提供
汪汪隊在現場受歡迎。圖／台中巿運動局提供

台中市持續推廣特色路跑運動，促進全民運動風氣，今天（19日）清晨於台中中央球場辦理「2024 汪汪隊立大功親子路跑」，現場集結逾萬名親子與汪汪隊粉絲共襄盛舉，其中半數以上都是兒童參加，廣受小朋友歡迎的汪汪隊阿奇、毛毛、天天、小礫等成員們也現身中央球場，現場氣氛開心歡樂。

運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席，感謝家長帶小朋友們來一起參加，同時溫馨提醒出發前要身體動一動熱身、補充飲水、過程慢慢跑走、安全第一，祝福大家快樂運動幸福開心。

李昱叡表示，台中中央球場緊鄰中央公園，是全國最大、台中首座萬坪的戶外運動專用場地，提供全年齡市民優質的運動環境，成功舉辦多場路跑，獲得跑友佳評。他感謝主辦單位全統運動歷年大力推動路跑、馬拉松等運動，場場賽事均受民眾喜愛，吸引眾多市民參與，成功推動全民運動。

主辦單位表示，此場趣味路跑賽事規畫3.5公里路線，活動從中央球場出發，沿途行經中央公園，讓跑友感受綠地美景。賽事組分為強力支援個人組與任務出勤親子組二組別，報名參加有主題限定的紀念跑衣、帽子、毛巾、完賽獎牌等，活動會場設有汪汪隊立大功經典角色場景的拍照打卡區。

運動局表示，最吸睛，最受歡迎的是「6米高-汪汪隊阿奇」超巨大的充氣狗狗，是主辦單位歷次趣味路跑活動中有史以來最大的一座，吸引現場許多親子朋友排隊合影，同時也讓爸爸媽媽可以帶著小朋友一起與汪汪隊冒險出任務，跟喜愛的角色開心合照。

李昱叡指出，盧市長上任後致力提倡全民運動，近年積極推展特色路跑吸引許多民眾攜家帶眷參與，以短距離的路跑形式，鼓勵各年齡層的民眾輕鬆加入運動行列，並加入櫻桃小丸子、卡娜赫拉、海綿寶寶、哥吉拉等熱門卡通角色元素，號召親子朋友逗陣參加，藉以提升全民運動風氣。

2024 汪汪隊立大功親子路跑吸引大小朋友參與。圖／台中巿運動局提供
2024 汪汪隊立大功親子路跑吸引大小朋友參與。圖／台中巿運動局提供

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