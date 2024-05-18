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泰國羽賽／遭李梓嘉逆轉吞對戰3連敗 周天成無緣爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國一哥周天成（圖）遭遇世界排名第10名的馬來西亞一哥李梓嘉，最終以21：18、12：21、13：21遭到逆轉，無緣爭冠。法新社資料照
我國一哥周天成（圖）遭遇世界排名第10名的馬來西亞一哥李梓嘉，最終以21：18、12：21、13：21遭到逆轉，無緣爭冠。法新社資料照

BWF超級500的泰國羽球公開賽今天進行4強賽程，我國一哥周天成遭遇世界排名第10名的馬來西亞一哥李梓嘉，最終以21：18、12：21、13：21遭到逆轉，無緣爭冠。

目前世界排名第14名的周天成，上月才在亞錦賽16強賽敗給李梓嘉，兩人今天又在泰國公開賽4強賽碰頭，雙方過去9度交手周天成雖然拿下占優勢的5勝，不過近期卻是處在對戰2連敗。

兩人今天再度碰頭周天成在首局賽事中雖然開賽一度落後，不過局中一波4：0攻勢逆轉戰局後，就未再給李梓嘉超前的機會，首局也以21：18先下一城。

換場後李梓嘉則是展開反撲，在開局被周天成連得2分後，隨即回敬一波8：0攻勢逆轉戰局，並且一路保持領先，以21：12扳平。

決勝局兩人又回到拉鋸，在8：8後李梓嘉打出一波3：0，以11：8領先進入技術暫停，但換場後周天成連追2分，但李梓嘉再靠著5：0攻勢保住領先優勢，後半局更是趁著周天成體力下滑持續將領先擴大，最終以21：13逆轉勝出，闖進到冠軍賽。

至於我國男雙組合盧明哲／唐凱威，今天在4強賽則是不敵印度謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），雖然無緣爭冠，但仍創下兩人在超級500賽的最佳戰績。

周天成 羽球

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