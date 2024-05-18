足球／台北市幼兒足球錦標賽！兩天138隊火熱開踢 家長和孩童同樂

由台北市體育局主辦的「台北市幼兒足球錦標賽」今天（18日）重返台北田徑場，場上小球員卯足全力踢球，台北熊讚PlayOne女子足球隊隊員吳芷瑩及羅涵靖也來到賽事現場與小球員同樂，台北田徑暖身場另設有足球體驗活動，讓家長們和孩童一同體驗足球樂趣。

主辦單位體育局專門委員呂生源表示：「今年幼兒足錦標賽第一次在重新整修後的台北田徑場上，聚集這麼多小小足球選手進行比賽，體育局以及協辦單位長期致力於推廣基層足球，看到場上每位小選手的精采表現，更堅定我們持續舉辦的信念。也歡迎在場的各位家長下載台北樂運動APP，了解更多本市運動場館及運動課程。」

中華民國足球協會顧問秦熙嶽表示：「希望大家好好享受這樣高規格的場地，也希望大家在踢球的同時，愛惜這塊草皮。6月6日中華男足隊將在這裡踢世界盃資格賽，期待屆時家長帶著小朋友一起來為大哥哥們加油。」

今年台北市松山區寶仁幼兒園一次報名5隊參與比賽，教練張仕彧表示：「我們幼兒園的小朋友幾乎全部都踢足球，所有上場比賽的小朋友都是英雄。我們透過幼兒足球讓小朋友有目標性的追逐，融入團隊精神，非常受到家長們的支持。」

台北市信義國小附設幼兒園「十分滿足隊」與牧愛堂幼兒園紅隊都先贏了第一場，兩隊對打時踢了0：0，經過PK賽，十分滿足隊俄羅斯籍ILia踢進致勝的一球，是18日比賽最精采的一球。

兩天賽程總計138支隊伍、上千名小小足球員到場比賽，加上帶隊老師、家長和應援團，田徑場每個角落充滿熱鬧的足球氛圍；台北市幼兒足球錦標賽明天（19日）繼續在台北田徑場開踢，歡迎所有大朋友、小朋友抽空來到現場為這些追逐夢想的孩子們加油打氣，也歡迎對運動有興趣的家長相約2025世界壯年運動會，追逐自己的夢想，把握站上國際級運動舞台的機會。