快訊

考生注意！明清晨起各地接力降雨 下周全台溼答答「這2天雨勢強」

會考寫作非典型！見新聞和廣告標題入題愣住 考生嘆題目很奇怪

新北情殺案！19歲職業軍人懷疑女友出軌 掐頸後「枕頭悶殺女方」遭逮

三太子網賽／奪冠致詞父親爆淚 何承叡：他幫助我很多

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
何承叡父母今天到場見證兒子奪冠。圖／華國三太子盃國際男網賽提供
何承叡父母今天到場見證兒子奪冠。圖／華國三太子盃國際男網賽提供

我國網球好手何承叡今天在華國三太子盃國際男網賽雙打決賽，與南韓選手南智星攜手奪下冠軍，也是賽史第4位拿下男雙冠軍的我國球員，在賽後致詞時何承叡特別感謝從屏東北上觀賽的父母，讓在觀眾席上的父親一度爆淚，讓他直言能以地主身分奪冠意義非常不同。

24歲的何承叡今年4月與南韓搭檔南智星攜手在釜山拿下合拍首冠，也是何承叡生涯第二座挑戰賽冠軍，而本月兩人再度攜手來到台灣參賽，這次成為地主的何承叡也沒有讓球迷失望，在今天的冠軍賽中以6：2、6：2輕取日本組合，成為繼2015年的王介甫，2016年的楊宗樺謝政鵬後，第4位在男雙摘金的我國選手。

談到首次以地主身分在台灣球迷與家人面前奪冠，何承叡坦言前幾輪賽事時還感受不到太大差別，不過到今天真的奪冠那一刻，那樣的感動心情是與在國外奪冠時完全不同的，這也讓他忍不住為自己振臂歡呼，「國外拿冠軍感覺是自己開心的感覺，但剛剛拿冠軍那一刻是觀眾跟我一起感動，把冠軍留在台灣，意義是非常不一樣的。」

而何承叡的父母今天也在場邊觀賽，並首度見證兒子在國際賽事中奪冠，賽後何承叡也不忘感謝父母對他的一路支持，讓父親一度淚崩。談到父親的激動情緒，何承叡說：「爸爸是很情緒化的一個人，我知道我只要講到爸爸兩個字他就要哭了。他幫助我很多，也為了我打網球做很多學習，也去讀心理的書，把他書上吸收到的知識跟我分享，希望我更好。」

談到與南智星攜手先後在南韓釜山和台灣奪冠，也是兩人各自的家鄉，何承叡透露將不排除繼續合作的可能性。

此外，何承叡這次與在釜山站時都穿上兩腳不同色的球鞋登場，最終都順利摘冠，讓他直言是幸運物，「上次在釜山是左腳穿白色、右腳穿藍色，這次是同一雙鞋換了不同支腳，變成左腳藍色、右腳白色，最後都拿到冠軍，也許是個幸運物也說不定。」

何承叡（左）與南韓搭擋南智星（右）攜手奪下男雙冠軍。圖／華國三太子盃國際男網賽提供
何承叡（左）與南韓搭擋南智星（右）攜手奪下男雙冠軍。圖／華國三太子盃國際男網賽提供

挑戰賽 楊宗樺 謝政鵬

延伸閱讀

三太子網賽／何承叡男雙摘金 2016年胖鵬配後首位台將

不怕被貴到！高CP值「長腳蟹大餐」釜山必吃 還有鮮到爆炸的「螃蟹拉麵」評價超高

獨／殘忍！台中古井嬰屍案健康男嬰 竟遭狠父母活活溺死

北韓昨試射新型戰術彈道飛彈 金正恩親自指揮、對成果滿意

相關新聞

羽球／戴資穎傷勢逐漸復原 全力以赴拚巴黎奧運

台灣羽球天后戴資穎今天出席代言活動，她表示，傷勢正慢慢復原，會全力以赴拚巴黎奧運，感謝球迷支持

三太子網賽／奪冠致詞父親爆淚 何承叡：他幫助我很多

我國網球好手何承叡今天在華國三太子盃國際男網賽雙打決賽，與南韓選手南智星攜手奪下冠軍，也是賽史第4位拿下男雙冠軍的我國球...

企業女壘／兆基穿山甲迎戰U18中華隊 李昱叡為球員加油

「2024企業女子壘球聯賽」於今天起一連兩天在台中國際壘球運動園區熱鬧開打，地主隊「台中兆基穿山甲」主場首戰將與中華隊U...

水球／全國總統盃今台中登場 百位選手參賽爭冠

113年全國總統盃水球錦標賽今、明兩天在台中北區國運游泳館登場，吸引全國各地逾10隊超過百位選手參賽，台中市運動局長李昱...

帶動海線全民運動 台中市清水區體育嘉年華登場 

為積極推廣全民運動，由台中市政府運動局與台中體育總會及清水區體育會共同辦理的113年運動i台灣2.0計畫-「清水區體育嘉...

三太子網賽／何承叡男雙摘金 2016年胖鵬配後首位台將

華國三太子盃國際男網挑戰賽今天舉行決賽，我國好手何承叡與南韓搭擋南智星在男雙決賽遭遇日本松井俊英／上杉海斗，最終僅花50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。