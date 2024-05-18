三太子網賽／奪冠致詞父親爆淚 何承叡：他幫助我很多

我國網球好手何承叡今天在華國三太子盃國際男網賽雙打決賽，與南韓選手南智星攜手奪下冠軍，也是賽史第4位拿下男雙冠軍的我國球員，在賽後致詞時何承叡特別感謝從屏東北上觀賽的父母，讓在觀眾席上的父親一度爆淚，讓他直言能以地主身分奪冠意義非常不同。

24歲的何承叡今年4月與南韓搭檔南智星攜手在釜山拿下合拍首冠，也是何承叡生涯第二座挑戰賽冠軍，而本月兩人再度攜手來到台灣參賽，這次成為地主的何承叡也沒有讓球迷失望，在今天的冠軍賽中以6：2、6：2輕取日本組合，成為繼2015年的王介甫，2016年的楊宗樺／謝政鵬後，第4位在男雙摘金的我國選手。

談到首次以地主身分在台灣球迷與家人面前奪冠，何承叡坦言前幾輪賽事時還感受不到太大差別，不過到今天真的奪冠那一刻，那樣的感動心情是與在國外奪冠時完全不同的，這也讓他忍不住為自己振臂歡呼，「國外拿冠軍感覺是自己開心的感覺，但剛剛拿冠軍那一刻是觀眾跟我一起感動，把冠軍留在台灣，意義是非常不一樣的。」

而何承叡的父母今天也在場邊觀賽，並首度見證兒子在國際賽事中奪冠，賽後何承叡也不忘感謝父母對他的一路支持，讓父親一度淚崩。談到父親的激動情緒，何承叡說：「爸爸是很情緒化的一個人，我知道我只要講到爸爸兩個字他就要哭了。他幫助我很多，也為了我打網球做很多學習，也去讀心理的書，把他書上吸收到的知識跟我分享，希望我更好。」

談到與南智星攜手先後在南韓釜山和台灣奪冠，也是兩人各自的家鄉，何承叡透露將不排除繼續合作的可能性。