水球／全國總統盃今台中登場 百位選手參賽爭冠

113年全國總統盃水球錦標賽今、明兩天在台中北區國運游泳館登場，吸引全國各地逾10隊超過百位選手參賽，台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場，感謝中華民國游泳協會與北區國民運動中心團隊支持賽事，也歡迎全台水球好手齊聚台中，預祝選手們勇奪佳績。

李昱叡表示，市長盧秀燕推廣水上運動，在立委任內極力爭取興建北區國民運動中心，打造全台首創「一館三池-競賽池、跳水池、熱身池」的水上活動室內競賽游泳館，是符合國際游泳聯合總會（FINA）規範的游泳競賽場館。運動局為提升使用效益，持續優化水球運動場域，增設專用水球門、水道線等相關設備，提升賽事品質，讓全國選手能在台中交流，培養實力再創佳績。

北區國運執行長鄭安國表示，北區運動中心全力支持市府運動局推動水上運動，近年成效卓著，北區游泳館已經成為國內知名水上運動場域。

主辦單位表示，水球運動是一項高專業度與高強度的綜合性運動，結合游泳、籃球、手球等球類運動技能，強調團隊合作精神、高強度的體能、精湛的泳技及反應能力，是奧運熱門項目之一，本屆參賽均是國內優秀的隊伍，期盼透過競賽提升選手競技實力，朝國際舞台邁進。

台中市運動局指出，運動局積極推廣水上運動並支持競技賽事，與中華游泳協會、台中市體育總會游泳委員會合作，從基層扎根培育優秀人才，連年舉辦「市長盃、議長盃」等全市性游泳賽事外，也積極舉辦「全國中區、春季、中正盃、小學游泳錦標賽，以及中華泳協排名賽、全國身障運動會游泳賽事、總統盃水球」等國內重點水上運動賽事，並且均擇定北區國運游泳館舉辦，顯見台中市推廣水上運動風氣不遺餘力，致力培育水上運動人才。