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帶動海線全民運動 台中市清水區體育嘉年華登場 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
參賽學生均是各校田徑菁英。圖／台中市運動局提供
參賽學生均是各校田徑菁英。圖／台中市運動局提供

為積極推廣全民運動，由台中市政府運動局與台中體育總會及清水區體育會共同辦理的113年運動i台灣2.0計畫-「清水區體育嘉年華會及運動大會」，今天早上在清水國中熱鬧展開，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕參加開幕，為所有選手加油打氣，感謝體育總會理事長暨市議會議長張清照對體育運動的大力支持與推廣，也感謝清水區長蔡慶生與所屬團隊大力推展體育活動，盼透過這次嘉年華活動的舉辦，讓參與的市民能藉由參與運動、享受健康。

運動局長李昱叡指出，市長盧秀燕上任後積極推展全民參與運動，打造台中為「酷運動、酷城市」，這次清水區體育嘉年華會特別結合區運共同辦理，清水區為台中市海線唯一辦理區運動會的行政區，顯見運動風氣蓬勃發展，現場超過1千位市民共同參加，除了參賽選手展現平時訓練成果爭取入選區代表隊參加台中市運動大會外，現場更設計元極舞、運動舞蹈、排舞等為基礎的全民活動，並邀集各運動種類社團、團隊及其他區域市民加入，增進運動發展新活力，相互觀摩展現特色。

參賽選手展現平時訓練成果爭取入選區代表隊參加全市運動大會。圖／台中市運動局提供
參賽選手展現平時訓練成果爭取入選區代表隊參加全市運動大會。圖／台中市運動局提供

李昱叡表示，為持續推動清水區運動發展，每年均配合教育部體育署運動i台灣2.0計畫，在清水區辦理體育嘉年華會、民俗運動嘉年華會、全民舞蹈暨休閒運動嘉年華、籃球社區聯誼賽、道路踩風親子運動嘉年華及羽球社區聯誼賽等多元體育活動，鼓勵各年齡層市民朋友共同參與，加入全民運動行列。

李昱叡也提到，市長盧秀燕致力推動運動扎根，打造友善運動環境，積極改善清水區運動設施，包括整建清水自由車場，改善場館內賽道、看台及夜間照明，成為全國唯一獲得國際認證賽道的自由車場；以及推動海線首座「清水國民暨兒童運動中心」，目前也正積極興建中，市府將持續營造優質的運動環境。

國民 自由車 體育署

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