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三太子網賽／何承叡男雙摘金 2016年胖鵬配後首位台將

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
華國三太子盃今天進行決賽。記者劉肇育／攝影
華國三太子盃今天進行決賽。記者劉肇育／攝影

華國三太子盃國際男網挑戰賽今天舉行決賽，我國好手何承叡與南韓搭擋南智星在男雙決賽遭遇日本松井俊英／上杉海斗，最終僅花50分鐘就以6：2、6：2直落二勝出，搶下冠軍，何承叡也成為繼2016年的謝政鵬／「小胖」楊宗樺後，在男雙摘金的我國好手。

暌違5年再度舉辦的華國三太子盃，今年在台北網球中心舉行，我國好手今年也打出佳績，包括男單許育修以及男雙何承叡都挺進到4強賽，其中許育修在昨天4強賽止步後，何承叡則是與南韓搭擋南智星攜手擊敗日本組合清水悠太／特羅特，挺進到男雙決賽。

而今天的男雙決賽，何承叡／南智星則是碰上另外一組日本組合松井俊英／上杉海斗，在首盤賽事中台韓組合就打出強勢表現，開盤就率先破發，並在第5局二度破發後取得4：1領先，首盤最終也僅花20分鐘就以6：2拿下。

第二盤台韓組合乘勝追擊，在第一局被對手保發後，接下來連保帶破連拿5局，最終僅花50分鐘就以6：2摘金，也是我國選手賽史第3度將男雙冠軍留下，至於這一座冠軍也是何承叡生涯第3座挑戰賽冠軍。

挑戰賽 許育修 謝政鵬

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