PGA／高球球王出事了！舍夫勒遭上銬逮捕 被控襲警重罪

高球世界球王舍夫勒（Scottie Scheffler）今天在肯塔基州瓦哈拉俱樂部舉行PGA錦標賽第2輪比賽前，在場外試圖開車繞過交通管制時將一名警察拖倒在地，隨後遭警方戴上手銬逮捕。

法新社報導，高球4大賽之一的PGA錦標賽（PGA Championship）今天出現史上最奇怪的場景，舍夫勒遭警察拘捕，之後穿著橘色囚服拍下大頭照，然後獲釋返回球場，及時參加第2輪比賽。舍夫勒隨後回神專注在場上，打出低於標準桿5桿的66桿成績，兩輪總桿數暫時並列第4名。

舍夫勒說：「我還是覺得有點不知所措，但我很幸運能及時回到球場揮桿。經歷相當混亂的一天，我現在讓自己沉浸在比賽中。」

27歲的舍夫勒遭控襲擊警察的重罪、刑事傷害、魯莽駕駛與無視警察指揮交通指示，之後獲釋。

舍夫勒說：「我的情況之後會獲得解決。我無法對任何具體細節發表評論，但這是很大的誤會，我想可以很快解開。」

舍夫勒在賽場外開車駛上路肩，試圖繞過稍早在瓦哈拉（Valhalla）入口發生的車禍，之後遭到路易維爾（Louisville）都會警察局警察逮捕。這場車禍造成行人米爾斯（John Mills）身亡。

舍夫勒說：「我向米爾斯的家人表示同情。我無法想像他們所經歷的一切。」

美國運動頻道ESPN取得這起事件的警方報告提到，警察吉利斯（Bryan Gillis）說，舍夫勒違反要他停車的命令並加速，將他拖倒在地。

吉利斯因左手腕與膝蓋疼痛、有瘀傷和腫脹住院。檢方定於21日傳訊舍夫勒。

舍夫勒賽前曾發表聲明說：「我從未有意忽視任何指示。」

上月贏得第2座美國名人賽（The Masters）冠軍的舍夫勒在獲釋後約30分鐘抵達瓦哈拉高爾夫俱樂部，當時距離他第2輪比賽開球時間不到1個小時，這一輪比賽因為上述車禍延後80分鐘開打。

美國職業高爾夫協會（PGA of America）在聲明中說：「得知我們其中一家供應商的員工慘遭一輛接駁巴士撞死，令我們深感震驚。參與PGA錦標賽的所有人都感到心碎。」

美國職業高爾夫協會之後確認米爾斯的身分且提到舍夫勒時說：「我們正全面配合地方當局調查事發經過。」