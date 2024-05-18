全障運台東桌球好手陳富貴 拍得金牌完成4連霸壯舉

全國身心障礙國民運動會桌球賽事提前開打，台東桌球好手陳富貴在男子組TT2級個人單打賽中，一路過關斬將，不負眾望為台東縣奪金，不僅完成4連霸輝煌戰績，也為他即將代表國家前往泰國參加2024巴黎帕運資格賽，調整到最佳狀態，讓他更有信心爭取參賽權。

陳富貴說，比賽是一時的，真正的比賽是日常訓練。每日細微的累積，除了能讓賽時穩定發揮，更重要的是忍受練習時的孤獨，才能讓內在力量堅毅。經歷生命低谷與重生後，參與並推動身障運動，他希望帶領更多脊髓損傷者走入社會，一起來運動。

5月25日在南投縣舉行的113年全國身心障礙國民運動會，16日桌球賽事提前登場，台東代表隊陣容中備受矚目的桌球選手陳富貴，展現奪金氣勢，在男子組TT2級一路擊敗對手，闖進男單冠軍，最後順利拿下金牌，完成他全障運4連霸戰績，振奮代表隊士氣。

卑南族的陳富貴，21年前在紅葉山區搶修道路時，碰到土石崩落導致頸椎損傷半身癱瘓，但他未被命運擊敗，2年後經過脊椎損傷復健，逐漸走出陰霾，並開始練習桌球，成為選手。除桌球外，他也是競速輪椅、標槍、鉛球、男子組T52級田徑100公尺的好手，更習得一手好書法。