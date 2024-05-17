華國三太子盃／何承叡雙打爭金 許育修遭逆轉無緣爭冠

2024華國三太子國際男子網球挑戰賽今天在台北市網球中心展開4強大戰，台將何承叡／南智星的台韓組合經過三盤激戰後以2：1力克全日組合，成為繼2016年後再度闖進雙打決賽的台將；可惜在單打4強登場的許育修在先以6：0拿下首盤後，經過2小時40分鐘三盤大戰後遺憾遭到逆轉吞敗，無緣挑戰冠軍。

台灣單雙打雙星許育修、何承叡接連在單、雙打都打出佳績。何承叡／南智星今在雙打4強對上上一站才剛打下深圳挑戰賽冠軍的日本組合清水悠太（Yuta Shimizu）／特羅特（James Kent Trotter），這對日本組合前一輪才剛淘汰頭號種子普特吉爾 (Calum Puttergill，澳洲)／斯塔爾德（Reese Stalder，美國）後晉4強。

何承叡／南智星組合今開打後再度於第一盤強勢出擊，一上來首局就率先破發，第5局又二度破發，輕鬆以6：2先拿下首盤；第二盤雙方在第3、4局互破，第7局可惜沒能破發，反倒在第8局被破發後，以3：6讓出第二盤平手；關鍵第三盤搶十大戰，何承叡先發球連拿2分後，一路領先後以10比6拿下勝利晉級決賽，這也是繼2015年冠軍王介甫、2016年冠軍謝政鵬／楊宗樺之後，第4位挺進華國三太子盃雙打決賽的台將。

「很開心，這個勝利甚至比我在國外拿到冠軍還開心。」何承叡／南智星先前就曾在4月釜山挑戰賽拿過雙打冠軍，何承叡說：「他在南韓有自己的球迷，同樣在這裡我也有我的球迷，聽到球迷為我加油的聲音，真的讓我心情非常澎湃。」

由於前一天比賽打太晚，鼎泰豐已經關門，兩人的美食計畫都還沒開始，何承叡說：「拜託鼎泰豐要讓我們吃到啊，我們今天賽後安排了美食之旅，吃完鼎泰豐後，搭檔老婆還想吃芒果冰，接著還要去買牛軋餅。」

緊接著換由世界第235、台灣一哥許育修在男單4強對上世界第242的烏克蘭36歲老將馬爾琴科(Illya Marchenko)，第一盤許育修完全壓制對手，連續三度破了對手發球局，連下6局送蛋給對手後，以6：0先拿下首盤領先，但最終卻遭到對手連拿兩盤逆轉，無緣爭冠。

「很可惜，第二盤第2局沒能拿下！」許育修賽後遺憾的說：「一開始可能對方還沒進入狀況，可惜第2盤對手的第1個發球局沒拿下來，對手確實是經驗豐富的選手，一直在調動著我，讓我處於比較被動，我也比較急，後面出現比多的失誤。」