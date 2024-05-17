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足球／打擊種族歧視 FIFA籲球員比賽中交叉雙手示意裁判

中央社／ 曼谷17日綜合外電報導
打擊種族歧視，FIFA籲球員比賽中交叉雙手示意裁判。 歐新社
打擊種族歧視，FIFA籲球員比賽中交叉雙手示意裁判。 歐新社

國際足球總會（FIFA）今天表示，足球員一旦在球場上遇到種族歧視辱罵事件，應立即向裁判擺出「交叉雙手」手勢示意要求處理，以打擊比賽中出現的歧視情況。

美聯社報導，國際足總將把種族歧視當做一種具體罪行、列入211個FIFA成員國共同遵守的紀律守則，違規球員所屬的球隊將面臨「嚴厲」處罰，其中包括沒收比賽。

國際足總與遭對手或球迷種族歧視辱罵的足球員磋商數月後，今天在曼谷舉行的年會中表明「全球反對種族歧視的立場」。

美國鉛球選手桑德斯（Raven Saunders）在2021年東京奧運獲頒女子鉛球銀牌時，在頒獎典禮時做出雙手握拳交叉並高舉的手勢，當時她說這是「所有受壓迫者交會的地方」。

國際足總正鼓勵足球員使用桑德斯擺出的這個手勢，並鼓勵裁判看見後也交叉雙手表明他們正在採取行動。

效力西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里隊的23歲巴西籍翼鋒小維尼修斯（Vinicius Junior），是痛陳曾遭種族歧視羞辱的最知名球員之一。

他表示，西班牙各地體育館內對他的種族歧視辱罵，正削弱他參賽的渴望。

小維尼修斯的隊友、英格蘭球星貝林翰（JudeBellingham）敦促國際足總採取更多措施消弭這個問題，但他懷疑當局是否會這麼做。

過去數月，也有其他有色人種足球員表示在其他國家遭到種族歧視辱罵。

皇家馬德里 英格蘭

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