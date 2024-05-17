泰國羽賽／周天成3連勝日本一哥 挺進男單4強

超級500等級的BWF泰國羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在8強對上日本一哥奈良岡功大，輕鬆以21比14、21比15直落2輕取對手，不但收下對戰3連勝，也如願闖進4強。

世界排名第14名的周天成，賽前對上世界第5的奈良岡功大，有著2勝0敗的絕對優勢，今天再戰的戰況膠著，首局前段雙方經歷你一分我一分的7度平手後，周天成靠著5比1的攻勢稍稍拉開差距。

儘管比賽中段又被對手追至12比11，但隨後周天成連拿6分奠定勝基，先以21比14收下首局。

第2局開打後，周天成的積極度和專注度更勝首局，多次變向的斜線扣殺，讓奈良岡功大完全猜錯邊無法防守。其中1分雙方多拍來回後，周天成靠著一次精彩的近身防守，在受迫下仍幸運敲框回擊落在界內，精彩地拿下第15分，也擊垮對手氣勢。

周天成在取得20比14的6個賽末點後，雖被對手追回1分，仍舊穩穩的收下第2局和比賽勝利。

已經取得巴黎奧運參賽資格的周天成，還要繼續擠進世界前13名為種子席次而戰，他在接下來的4強賽，將對上大馬一哥、世界排名第10的李梓嘉。

另一場台灣的男單好手李佳豪，面對香港老將伍家朗，拚戰了38分鐘，仍以13比21、14比21落敗，無緣最終4強。