田徑／徐唯宸全小錦百米締新猷 從小自律不碰手搖飲

就讀花蓮市明義國小的徐唯宸在全國小學田徑錦標賽100公尺預賽，以11秒45打破台北市曾大年108年創的11.64大會紀錄，教練蕭雅云透露，徐唯宸是很自律的小朋友，連手搖飲都不喝。

現年12歲、就讀明義國小6年級的徐唯宸，身高已飆長到174公分，這次在雲林舉辦的全國小學田徑錦標賽，他靠著過人的身材優勢，在男子100公尺預賽就跑出驚人的11秒45，接下來在準決賽、決賽更上層樓，分別以11秒29、11秒20衝線，可惜都因超風速無法列入正式紀錄，不過仍讓他輕鬆摘金。

教練蕭雅云接受中央社記者訪問時說：「對於這個成績我並不意外，因為3月底在花蓮的菁英盃，徐唯宸就跑過11秒44，當時雖然也是超風速，但我們就預料，只要不受傷應該可以跑出更好的成績。」

蕭雅云強調，現階段徐唯宸就是贏在生長曲線比同齡的孩子還要好，「不過這也跟他的自律和企圖心很有關係，我跟他說，現在是成長關鍵期，如果可以不吃零食和喝含糖飲料，對長高是非常有幫助的。」

沒想到教練的一句話，讓徐唯宸真的什麼飲料都不喝，就算家人每天一杯手搖飲，徐唯宸就是不為所動。

蕭雅云表示，現在是第1波長身高的時候，「想必徐唯宸對自己未來一定很有想法，所以才會這麼堅決的遵守飲食規範，對我的話都有聽進去。」

徐唯宸雖然全家都在花蓮，但卻是道地的客家人，也沒有原住民血統，這次他除了百公尺飆破大會，200公尺預賽他也以23.26締造大會新猷。

蕭雅云透露，對於徐唯宸的未來規劃並沒有設限，「現階段就是讓唯宸多嘗試、多接觸，努力幫他把身材拉高，往後的階段是不是還要繼續留在短跑項目，或者他有其他想法，都還是可以討論的。」