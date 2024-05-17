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體操／李智凱爭奧運資格失利 體操協會全力支持爭外卡
我國「鞍馬王子」李智凱昨天晚間在亞錦賽資格賽登場，力拚最後一場奧運資格賽，不過最終未能晉級個人全能決賽，也代表已無法自力取得巴黎奧運參賽資格，不過體育署也在今天發出聲明，強調體操協會將會全力協助李智凱，並透過各方管道爭取外卡資格。
有關體操李智凱選手於亞錦賽失利後，是否有機會爭取外卡身分參加巴黎奧運，教育部體育署回應如下：
一、本案經洽中華民國體操協會（以下簡稱體操協會）表示，2024巴黎奧林匹克運動會競技體操項目，有2席非常規途徑獲得參賽的名額（即外卡資格），一席提供予主辦國（本次為法國），另一席由國際體操總會整體評估各國選手參賽實力、已取得資格之選手人數及其他個別原因等，綜合考量後提供外卡資格。
二、體操協會表示將全力協助，並透過各方管道向國際體操總會爭取外卡資格。
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