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C羅傲視全球運動員收入榜 大谷翔平第13、詹皇場外收入第1

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
C羅(中)、詹姆斯(右)和大谷翔平分別是全世界足球籃球棒球領域總收入最高的球員。 美聯社
C羅(中)、詹姆斯(右)和大谷翔平分別是全世界足球籃球棒球領域總收入最高的球員。 美聯社

《富比世》公佈了2024年全球運動員收入排行榜，葡萄牙足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）以2.6億美元連續兩年榮登榜首，其中他光薪資就高達2億美元；至於籃球員中最高的還是湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James），他以1.282億美元排名第4，同時已經連續11年居所有籃球員之冠。

去年和洛杉磯道奇簽下7億美元超級合約的日籍棒球巨星大谷翔平，其球場收入2530萬美元並不算太高，僅排49名，但挾著場外代言收入，還是以總額8530萬美元排在第13名，也是所有棒球員中最高的名次。

排在C羅之後的是西班牙高爾夫選手拉姆（Jon Rahm），收入2.18億美元，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）則是1.35億美元，排名第3。

在前10名中，公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以1.11億美元排在詹姆斯之後，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因為場外收入不如「字母哥」，以1.02億美元排在第9名。

值得一提的是，39歲詹姆斯的場外收入高達8000美元，居所有運動員之冠，贏過梅西、安戴托昆波、C羅和大谷翔平。

除了C羅和梅西外，前10名的足球員還包括姆巴佩（Kylian Mbappe）、內馬爾（Neymar）、本澤馬（Karim Benzema），一共佔了5名；NFL巴爾的摩烏鴉的四分衛傑克森（Lamar Jackson）以1.005億排在第10。

不過如果榜單看前50名，近年來薪資狂飆的NBA球星就十分耀眼了，一共有19名球星入選，美式足球以11人居次，反而足球僅有8人。高爾夫5人、拳擊3人、棒球2人、賽車2人。

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