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霹靂舞／WBC Asia Final 亞洲決賽25日決戰桃園 10國200位好手同場競技
「2024 WBC Asia Final 亞洲決賽」將於5月25日於桃園置地廣場火熱開戰！桃園市政府青年事務局以前進奧運的霹靂舞項目為主軸，透過辦理體育競賽，鼓勵熱愛嘻哈文化的年輕人參與如同慶典般的體育盛事。
青年事務局指出，期盼透過此賽事將臺灣優秀青年及菁英聚集一堂，並藉由World Breaking Classic Asia Final系列賽事邀請世界各地好手，互相激發熱情與活力，拓展參與者國際觀，推動「在地街舞風氣」及帶動「周邊觀光效益」，並積極培養桃園市霹靂舞選手拿下2025全國運動會佳績！
本次已有來自世界各地霹靂舞高手報名參加，包含日本、菲律賓、印尼、馬來西亞、法國、印度、香港、西班牙、澳門等，超過10個國家、200組以上選手，歡迎桃園Bboys & Bgirls 報名參加或者喜愛Breaking的朋友們都可以前往觀賞，詳細活動報名資訊可搜尋「2024 World Breaking Classic Asia Final 亞洲決賽」，秀出拿手絕活，一起参與這場國際賽事。
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