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鐵人三項／澎湖國際賽 18日林投沙灘登場

中央社／ 澎湖縣17日電
2024 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽18日將在林投沙灘登場，澎湖縣副縣長林皆興（右2）17日在記者會中將2025 IRONMAN Taiwan 澎湖國際鐵人三項賽的邀請函，致贈給日籍選手古藤雄市（Yuichi Koto）（中）。中央社
2024 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽18日將在林投沙灘登場，澎湖縣副縣長林皆興（右2）17日在記者會中將2025 IRONMAN Taiwan 澎湖國際鐵人三項賽的邀請函，致贈給日籍選手古藤雄市（Yuichi Koto）（中）。中央社

「2024 LAVA TRI澎湖國際鐵人三項賽」18日將在澎湖林投沙灘登場，有來自6個國家逾30名國外鐵人及台灣近400人參與，預期賽況精彩刺激。

今天由澎湖副縣長林皆興、縣府秘書長蔡淇賢、議長陳毓仁、國民黨議員許國政、澎管處長洪志光、教育處長林長安與台灣鐵人三項公司董事長林澤浩與國內菁英選手共同將賽事獎牌合體，宣告澎湖國際鐵人三項賽18日揭開序幕。

澎湖文澳國小李彤彤、李品諾2名小鐵人以雙語歡迎國外選手明年來澎湖參賽，並象徵性將明年4月在澎湖舉辦的「2025 IRONMAN Taiwan澎湖鐵人三項賽」的邀請函，致贈給日籍選手古藤雄市（YuichiKoto）。

林皆興表示，澎湖景觀與人文環境加上民眾熱情，讓澎湖國際鐵人三項賽連續獲選「最想再參加賽事」，期盼每名選手都能創造最好成績，同時也為明年的鐵人三項賽暖身。

林澤浩表示，18日所有參賽選手將與澎湖海漂實驗室人員進行淨灘活動，確保賽事安全，讓澎湖成為國際運動賽事的小島。

台灣鐵人三項公司表示，「2024 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽」18日起在林投沙灘展開2天的賽事，包含113公里、51.5公里、身障組與小鐵人賽，其中最矚目的113公里鐵人三項，將進行1.9公里游泳、90公里自行車和21.1公里的路跑，所有參賽選手最晚在8.5小時完成。

2024 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽18日將在林投沙灘登場，17日來自國內外的選手齊聚，共同為賽事宣傳。中央社
2024 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽18日將在林投沙灘登場，17日來自國內外的選手齊聚，共同為賽事宣傳。中央社

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