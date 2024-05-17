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體操／亞錦賽全能鞍馬意外失誤 李智凱無緣巴黎奧運

中央社／ 台北16日電
「鞍馬王子」李智凱無緣巴黎奧運。圖／聯合報系資料照片
「鞍馬王子」李智凱無緣巴黎奧運。圖／聯合報系資料照片

在烏茲別克舉行的體操亞洲錦標賽，台灣「鞍馬王子」李智凱力拚最後奧運機會，只可惜他在拿手的鞍馬項目發生失誤僅獲得13.300分，最終排名第15名無緣巴黎奧運。

台灣鞍馬好手李智凱，在今年的4場世界盃暨巴黎奧運資格賽的鞍馬項目，比完後積分排名第3，無緣取得奧運鞍馬的單項參賽資格。

這場在烏茲別克的亞錦賽，成了李智凱參加巴黎奧運的最後希望，但能比的只有個人全能，台灣共派出林冠儀、李智凱、蕭佑然、莊佳龍4人成隊參賽。

台灣隊被排在最後一組出賽，不過李智凱在最拿手的鞍馬項目意外失敗，僅獲得13.300分，讓他總分僅獲得77.532、排名第15名，無法成為扣除取得奧運資格選手以外的最佳排名，也因此確定無緣參加巴黎奧運。

參加完4場世界盃後，李智凱回台灣就積極備戰亞錦賽，只不過右腳踝傷勢確實讓他恢復不如預期，這次亞錦賽也只能帶傷出賽。

亞錦賽個人全能必須參加鞍馬、跳馬、雙槓、地板、吊環、單槓等6項。另外，亞錦賽個人全能蕭佑然排名第11名為台灣隊最佳，而全能排在第13名的林冠儀，個人吊環也有闖進決賽。

同樣在烏茲別克移地訓練的台灣女子拳擊好手林郁婷，今天也在教練曾自強陪同下，一起到亞錦賽比賽場地幫李智凱加油打氣，只可惜事與願違，無法攜手一起去巴黎奧運。

拳擊 李智凱 林郁婷

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