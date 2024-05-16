田徑／越老越勇 義大利阿嬤破90歲組女子200公尺世界紀錄

中央社／ 義大利巴多瓦16日綜合外電報導
馬曾加。路透社
馬曾加。路透社

義大利是歐洲聯盟成員中老年人口比例最高國家，每4人就有1人年齡超過65歲，因此，世界上最快的90歲女子短跑運動員來自這個國家也就不足為奇。

路透社報導，馬曾加（Emma Maria Mazzenga）本月以51秒47跑完室外200公尺比賽，打破90歲及以上年齡組別的女子世界紀錄。

馬曾加出生於1933年8月1日，是義大利田徑界鮮為人知的明星之一，她目前保持著5項世界紀錄、9項歐洲紀錄，以及在短跑大師賽中取得28項義大利各個類別的最佳成績。短跑大師賽是按年齡分組、為較年長跑者舉辦的競技比賽。

馬曾加5日打破日本選手齋藤恵美子於2022年創下的53秒35紀錄後謙虛地說：「我很高興，也很滿意，還有一點驚訝，因為我沒想到自己跑得那麼快。」

世界大師田徑錦標賽由世界大師田徑協會（WorldMasters Athletics）舉辦，50歲及以上組別的女子200公尺世界紀錄保持者為牙買加－斯洛維尼亞運動員奧提（Merlene Ottey），成績是24秒33；70歲及以上組別的女子紀錄由德國的麥爾（Ingrid Meier）保持，成績是31秒30。

這項競賽甚至有100歲及以上女子組的紀錄，保持者為美國的佛里曼（Diane Friedman），成績是1分29秒79。

如同許多運動員在比賽中會遵循特定儀式，馬曾加跑步時絕對不穿襪子，而且從不穿與訓練時相同的運動鞋。

她還喜歡和其他選手一起喝杯啤酒慶祝成功，雖然她在90歲及以上的組別通常沒有競爭對手。

亞運 田徑

延伸閱讀

德、瑞典警告歐盟：別跟進美對中課重稅

珠寶跨界打造義式美味饗宴 聯名GELATO、奢華下午茶

這樣加油「肛肛好」？大叔「油槍塞後門」玩下體 12秒影片吸千萬觀看

保時捷車隊於義大利與美西兩地贏得佳績！Porsche Penske Motorsport車隊精采絕倫的四月

相關新聞

網球／許育修晉級三太子盃4強 盧彥勳後第1人

台灣網球新星許育修今天征戰華國三太子男網賽，在8強戰力退韓國選手洪性贊，成為繼2017年盧彥勳後，首名晉級單打4強的地主...

Red Bull Showrun F1賽車展9月登場 頑童打造主題曲 

2024亞洲唯一、台灣首度的Red Bull Showrun F1賽車展演活動將於9月28日在台中登場，今天舉辦登台記者...

跆拳道／程序瑕疵錯失逆轉機會 蘇柏亞亞錦賽摘銅

台灣選手蘇柏亞今天跆拳道亞錦賽53公斤級4強賽，與沙烏地阿拉伯選手阿布塔萊布激戰3回合後摘銅，教練廖家興說，關鍵後旋踢，...

三太子網賽／烏克蘭球員：面對俄羅斯威脅 台灣應能感同身受

晉級華國三太子男網賽的單打4強，烏克蘭網球員馬欽柯賽後談到俄烏戰爭表示，面對俄羅斯不間斷的飛彈威脅，「我想台灣應該也能感...

夏日溯溪活動多 體育署提醒慎選合法業者保障安全

溯溪是民眾在炎炎夏日喜歡從事的活動之一，體育署呼籲參與溯溪活動前，一定要慎選合法的業者，並於下水前做好水域確認及安全防護...

Red Bull Showrun台中封街登場 感受F1魅力

2024 Red Bull Showrun將於9月28日中午在台中市政路前，以封街的方式舉行，屆時將有現役F1車手來台獻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。