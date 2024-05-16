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泰國羽賽／周天成擊敗自家人 晉8強續拚奧運種子

中央社／ 台北16日電

BWF泰國羽球公開賽今天進行16強賽事，台灣「一哥」周天成面對自家人戚又仁，以21比13、21比16過關，如願闖進8強，繼續朝巴黎奧運種子席次而戰。

今年巴黎奧運男子單打共41人參賽、分為13組，因此已經取得參賽資格，但暫居世界第14的周天成還沒能取得種子席次，幸好他在泰國公開賽前，距離第13名的新加坡駱建佑僅相差不到2300分，在7月初依照世界排名確定種子席次前，還有機會一拚。

正好這場泰國羽球公開賽，駱建佑首輪出局，讓周天成有了繼續追近的機會。

周天成今天面對戚又仁，雙方過去交手過1次由周天成獲勝。首局開打後周天成壓著戚又仁打，先以11比4進入技術暫停，儘管比賽後段一度被追到15比13，但隨後周天成提速連得6分，如願拿下首局勝利。

第2局前段周天成和戚又仁戰成6比6平手時，一口氣連得5分又以領先之姿進入技術暫停，隨後一路都保持領先，再以21比16拿下第2局和比賽勝利。

另一場台灣男單內戰，首輪扳倒駱建佑的「羽球王子」王子維，和李佳豪苦戰74分鐘，前2局分別以21比18、17比21各取1勝。

關鍵的第3局前段，王子維還曾以10比7領先，沒想到比賽後段大翻盤，李佳豪一波12比2的攻勢反倒以19比12領先，儘管王子維連追6分，但無奈還是以18比21落敗止步16強。

周天成 王子維 羽球

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