網球／許育修晉級三太子盃4強 盧彥勳後第1人

台灣網球新星許育修今天征戰華國三太子男網賽，在8強戰力退韓國選手洪性贊，成為繼2017年盧彥勳後，首名晉級單打4強的地主選手。

世界職業網球協會（ATP）挑戰賽75等級的華國三太子國際男子網球挑戰賽，今年正式復辦，在台北市網球中心舉行，其中世界排名第235名的「台灣一哥」許育修，一路過關斬將挺進8強，成為地主唯一男單希望。

今天在8強戰面對世界排名第198名的韓國選手洪性贊，許育修首盤打得比較強勢，迫使對手發生較多失誤，以6比4率先搶下，雖然次盤不敵對手改變節奏，以4比6讓出，不過許育修經過短暫調整後，在決勝盤愈打愈順，最後再以6比1順利取得男單4強門票。

許育修賽後接受媒體聯訪時表示，在次盤結束後，前往廁所調整，「洗一把臉，然後照鏡子對著自己說，最後1盤撐過去，盡量保持正面想法，積極面對每1顆球。」他提到，8強戰是最難打的，如今跨過這道關卡，也感謝自己有撐過去。

繼2017年盧彥勳後，首名打進華國三太子男網賽4強的地主選手，許育修笑說非常開心，並霸氣表示目標鎖定冠軍，「剩下2場勝利，就努力去拚、不要後悔。」

明天將對決烏克蘭好手馬欽柯（IllyaMarchenko），許育修認為，對手的經驗豐富，打過很多大比賽，排名也曾打進前100名，因此自己需要冷靜、穩定面對每1顆球，不要因為對手節奏而亂掉，「我相信沒有問題。」