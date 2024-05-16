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跆拳道／程序瑕疵錯失逆轉機會 蘇柏亞亞錦賽摘銅

中央社／ 台北16日電
蘇柏亞（左）。圖／大專體總提供
蘇柏亞（左）。圖／大專體總提供

台灣選手蘇柏亞今天跆拳道亞錦賽53公斤級4強賽，與沙烏地阿拉伯選手阿布塔萊布激戰3回合後摘銅，教練廖家興說，關鍵後旋踢，因主審程序小瑕疵，未構成觀看重播影像審議程序，否則有機會逆轉。

蘇柏亞在歷經巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽失利後，4月西班牙公開賽踢下1金，一掃先前陰霾，這次參加在越南舉行亞洲跆拳道錦標賽，期待能改寫2021年參賽最佳成績銀牌。

蘇柏亞這次榮膺女子53公斤級第2種子，首輪輪空，8強以2比0撂倒新加坡選手，闖進4強賽後，碰上沙烏地阿拉伯選手阿布塔萊布（Dunya ali mAbutaleb）陷入苦戰。

雙方前2回合結束後戰成平手，第3回合還剩20秒時，蘇柏亞以2比4落後，隨即一記後旋踢，但電子護具卻未感應到分數。

教練廖家興接受中央社記者訪問時表示，由於先前已用掉挑戰權，但依照規定，最後5秒出現關鍵動作時，主審有權拿申訴牌，但必須先讀秒再拿牌，也因為主審未讀秒，未能構成觀看重播影像審議程序，「但因程序沒做好，等於喪失機會，有點小瑕疵，否則有機會拿到分數。」

蘇柏亞錯失關鍵3分後，也確定無緣決賽，最終拿下銅牌，而這也是台灣隊在本屆亞錦賽對打項目首面獎牌。

另一場女子46公斤級賽事，曾勇奪成都世大運銀牌、世界跆拳道錦標賽銅牌的黃映瑄，首戰出師不利，敗給中國選手王詩怡（Wang Shiyi，音譯），無緣晉級。

廖家興表示，黃映瑄過去沒有成績壓力，但在國際賽接連奪牌後，反而覺得非贏不可，在比賽中帶給自己無形壓力，因此影響發揮。

成都世大運 蘇柏亞 跆拳道

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