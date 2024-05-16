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三太子網賽／烏克蘭球員：面對俄羅斯威脅 台灣應能感同身受

中央社／ 台北16日電
烏克蘭網球員馬欽柯。華國三太子網賽官方IG
烏克蘭網球員馬欽柯。華國三太子網賽官方IG

晉級華國三太子男網賽的單打4強，烏克蘭網球員馬欽柯賽後談到俄烏戰爭表示，面對俄羅斯不間斷的飛彈威脅，「我想台灣應該也能感同身受。」

今年9月即將年滿37歲，烏克蘭網球員馬欽柯（Illya Marchenko）今天在2024華國三太子國際男子網球挑戰賽的男單8強戰，以6比4、6比3扳倒頭號種子普賽爾（Max Purcell），成功搶下男單4強門票，同時刷新個人在三太子盃的最佳成績。

賽後接受媒體聯訪時，馬欽柯表示，很開心，自評今天表現不錯，關鍵在於台灣環境對他的整體發揮有利，「其實我在去年一度考慮退休，但因為打出不錯成績，所以延後退休計畫，決定再拚1年。」

雖然馬欽柯今年成績較不理想，但隨著今天挺進男單4強，他指出，抱著且戰且走的心態，接下來期盼爭取拿到溫布頓網球錦標賽的會外賽資格，「今年也有可能是我最後1年參加巡迴賽，因此就好好把握機會。」

值得一提的是，前役擊敗俄羅斯好手唐斯柯伊（Evgeny Donskoy），馬欽柯賽後卻未與對方握手，他表示，選手在場上就是代表自己國家，在媒體愈來愈少報導俄烏戰爭情況下，甚至還會遇到選手詢問「戰爭還在打嗎？」，因此想要透過拒絕握手，告訴全世界戰爭仍在持續。

「每天在烏克蘭還是有人因為戰爭喪生，所以我們拒絕與俄羅斯球員握手，因為他們代表一個侵略我們祖國的國家。」馬欽柯更提到，希望世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA）甚至是奧運，能夠禁止俄羅斯選手參賽。

馬欽柯補充，無論是否掛國旗，他們都是代表自己國家，進而變成媒體宣傳機器，「這也是烏克蘭選手不願意與俄羅斯選手握手的原因，會被媒體拿來解讀為願意向俄羅斯妥協。」

從2014年即離開烏克蘭，馬欽柯表示，他的父母住在烏克蘭中部的小城市，比較少受到飛彈影響，然而他的哥哥住在大城市，相對比較危險，他強調，俄烏戰爭仍在持續，尤其面對俄羅斯的威脅，「我想你們（台灣）應該也能感同身受。」

挑戰賽 溫布頓 羅斯

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