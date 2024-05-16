快訊

暗指國會改革法案？柯建銘預告：立院明天恐爆發史上最嚴重衝突

3年前這一天「全台最恐慌」 他回憶震撼畫面：賣場現排隊人潮

夏日溯溪活動多 體育署提醒慎選合法業者保障安全

中央社／ 台北16日電
夏天是水域活動旺季，體育署呼籲民眾參與溯溪活動應慎選合法業者，下水前做好水域確認及安全防護，降低意外發生。（中為體育署洪志昌副署長，左為全民運動組呂宏進組長，右為莊家幸專員）體育署提供
夏天是水域活動旺季，體育署呼籲民眾參與溯溪活動應慎選合法業者，下水前做好水域確認及安全防護，降低意外發生。（中為體育署洪志昌副署長，左為全民運動組呂宏進組長，右為莊家幸專員）體育署提供

溯溪是民眾在炎炎夏日喜歡從事的活動之一，體育署呼籲參與溯溪活動前，一定要慎選合法的業者，並於下水前做好水域確認及安全防護，並聽從嚮導指示，才能降低意外發生。

溯溪活動又稱溯行，是一項沿河川、溪谷等水域及鄰近區域溯行，或視地形需要而進行部分技術性攀登或垂降的複合性活動，在活動中可以欣賞大自然的美景，因此吸引眾多戶外活動愛好者參與及體驗。

體育署副署長洪志昌在接受媒體訪問時說，為維護溯溪活動安全及保障消費者權益，體育署每年請地方縣市政府查核並輔導轄內從事溯溪活動的經營者，於活動前檢具實施計畫報活動所在地方主管機關備查。

洪志昌表示，業者應配置足額溯溪嚮導或安全人員、穿戴符合安全標準之配備、訂定完整緊急應變措施及投保足額公共意外責任險，才能讓民眾可以安全享受溯溪的樂趣。

體育署也強調，民眾參與溯溪活動前，要謹記5大原則，包括行前確認氣象報告、注意溪流變化，個人防護裝備一定要齊全，注意溯溪場域救生設備是否齊備，安全動作、基礎技巧要牢記，最後就是做到無痕山林的保育。

體育署

延伸閱讀

日月潭水訓中心6月將啟用 縣府卻「靜悄悄」沒規畫挨批

滑輪曲棍球、冰球教練疑涉性騷擾 體育署要求即刻停權

射擊／運動靶場庫房檢查開跑 完善射擊運動培育環境

南華大學新校長高俊雄上任 將以三大目標為辦學方向

相關新聞

三太子網賽／烏克蘭球員：面對俄羅斯威脅 台灣應能感同身受

晉級華國三太子男網賽的單打4強，烏克蘭網球員馬欽柯賽後談到俄烏戰爭表示，面對俄羅斯不間斷的飛彈威脅，「我想台灣應該也能感...

夏日溯溪活動多 體育署提醒慎選合法業者保障安全

溯溪是民眾在炎炎夏日喜歡從事的活動之一，體育署呼籲參與溯溪活動前，一定要慎選合法的業者，並於下水前做好水域確認及安全防護...

Red Bull Showrun台中封街登場 感受F1魅力

2024 Red Bull Showrun將於9月28日中午在台中市政路前，以封街的方式舉行，屆時將有現役F1車手來台獻...

羅馬網賽／遭法網冠軍搭檔逆轉 謝淑薇女雙8強落馬

羅馬女網賽打進8強，我國女網雙打「世界球后」謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）面對中國大陸組合王欣瑜...

泰國羽賽／直落二擊敗日本大林拓真 周天成晉16強

超級500系列的泰國羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天以22比20、21比17擊敗日本好手大林拓真，攜手王子維、戚又仁及...

網球／兩屆亞軍未被列入外卡 汀恩無緣上演法網「最後一舞」

法國網球公開賽將在20日火熱展開，今天外卡名單出爐，日前宣布本季結束後退休的奧地利網球名將汀恩（Dominic Thiem）卻沒有在名單內，另外義大利好手辛納（Jannik Sinner）參賽機率也不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。