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Red Bull Showrun台中封街登場 感受F1魅力

中央社／ 台北16日電
台中市長盧秀燕（右2）16日在台北出席2024 Red Bull Showrun Taichung登台預告記者會，現場演練為賽車更換輪胎。中央社
台中市長盧秀燕（右2）16日在台北出席2024 Red Bull Showrun Taichung登台預告記者會，現場演練為賽車更換輪胎。中央社

2024 Red Bull Showrun將於9月28日中午在台中市政路前，以封街的方式舉行，屆時將有現役F1車手來台獻技，帶給現場民眾刺激的速度感。

2024年世界一級方程式賽車（Formula One，F1）全球共有24站賽事，鄰近台灣的國家包括日本、新加坡、中國都有承辦賽事，但台灣礙於法規和沒有正式場地，始終無法參與這個全球最「豪華」的運動。

Red Bull原本預計2020年就要在台中舉辦Showrun活動推廣F1，只可惜當時因為疫情攪局而停辦至今，終於在今年重新啟動。

Red Bull Showrun將以封街形式登場，現場約3萬民眾，可以看到現役F1車手駕駛賽車，表現原地燒胎、直線加速、競速甩尾等高難度動作，過足賽車迷的癮。

今年也將會把F1賽場上紅牛車隊的背後團隊原汁原味找來台灣，並且將運來2012年由維泰爾（SebastianVettel）駕駛拿下年度車手冠軍的座駕RB8，當作這場封街表演的賽車。

Red Bull台灣總經理廖千萩在致詞時表示，舉辦F1賽車的限制很多，「所以我們先藉由Red Bull Showrun的表演方式，來讓大眾更瞭解這項運動，這不但是台灣的第1次，更是亞洲的第1次。」

Red Bull Showrun台中正好是在F1新加坡夜賽後一週登場，車隊也有2週的休息時間，而要駕駛F1原本就需要超級駕照，據了解，主辦單位將會找一名現役F1的亞洲車手來台表演。

F1

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