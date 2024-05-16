羅馬網賽／遭法網冠軍搭檔逆轉 謝淑薇女雙8強落馬
羅馬女網賽打進8強，我國女網雙打「世界球后」謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）面對中國大陸組合王欣瑜／鄭賽賽，首盤苦吞「鴨蛋」，但將戰局逼到「超級搶10」，可惜錯失5：2領先，遭對手逆轉帶走4強門票。
謝淑薇前年因養傷整季缺席，去年4月底馬德里女網賽才復出，回歸第一場大滿貫法網就和王欣瑜高捧金盃，寫下大驚奇，今年更重返女雙世界第一，羅馬女網賽和梅騰絲名列頭號種子。
8強面對去年法網搭檔，謝淑薇組合首盤3個發球局都失守，吞下一個「鴨蛋」，不過第二盤第7局完成唯一破發，以4：3扳平盤數。
「超級搶10」中，頭號種子連破對手2個發球分，打出4：0開局攻勢，但6：4領先下遭對手連趕5分逆轉，最終台比組合以7：10落敗，止步8強。
謝淑薇生涯分別在2009年、13年和20年奪下羅馬女網賽金盃，今年挑戰第4冠失利，下場大賽就是26日登場的紅土大滿貫法網。
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