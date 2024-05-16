快訊

斯洛伐克總理身中5槍傳已脫險！ 副總理洩好消息：相信他會活下來

被迫從軍的幽靈公民：緬甸羅興亞人遭誘騙參軍

今天溫差15度！梅雨滯留鋒到 吳德榮：下周二起防雷陣雨等劇烈天氣

羅馬網賽／遭法網冠軍搭檔逆轉 謝淑薇女雙8強落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（右）在羅馬女網賽8強賽遭對手逆轉，無緣晉級。 歐新社資料照
謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（右）在羅馬女網賽8強賽遭對手逆轉，無緣晉級。 歐新社資料照

羅馬女網賽打進8強，我國女網雙打「世界球后」謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）面對中國大陸組合王欣瑜／鄭賽賽，首盤苦吞「鴨蛋」，但將戰局逼到「超級搶10」，可惜錯失5：2領先，遭對手逆轉帶走4強門票。

謝淑薇前年因養傷整季缺席，去年4月底馬德里女網賽才復出，回歸第一場大滿貫法網就和王欣瑜高捧金盃，寫下大驚奇，今年更重返女雙世界第一，羅馬女網賽和梅騰絲名列頭號種子。

8強面對去年法網搭檔，謝淑薇組合首盤3個發球局都失守，吞下一個「鴨蛋」，不過第二盤第7局完成唯一破發，以4：3扳平盤數。

「超級搶10」中，頭號種子連破對手2個發球分，打出4：0開局攻勢，但6：4領先下遭對手連趕5分逆轉，最終台比組合以7：10落敗，止步8強。

謝淑薇生涯分別在2009年、13年和20年奪下羅馬女網賽金盃，今年挑戰第4冠失利，下場大賽就是26日登場的紅土大滿貫法網。

王欣瑜 謝淑薇

延伸閱讀

羅馬網賽／謝淑薇無緣晉級女雙4強

羅馬網賽／克服2個賽末點 謝淑薇攜比利時搭檔逆轉晉8強

馬德里女網／直落二不敵捷德組合 謝淑薇無緣爭冠

網球／謝淑薇攜比利時搭檔逆轉勝 晉級馬德里網賽4強

相關新聞

羅馬女網／遭法網冠軍搭檔逆轉 謝淑薇8強落馬

羅馬女網賽打進8強，我國女網雙打「世界球后」謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）面對中國大陸組合王欣瑜...

泰國羽賽／周天成擊敗日本大林拓真 晉16強

超級500系列的泰國羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天以22比20、21比17擊敗日本好手大林拓真，攜手王子維、戚又仁及...

網球／兩屆亞軍未被列入外卡 汀恩無緣上演法網「最後一舞」

法國網球公開賽將在20日火熱展開，今天外卡名單出爐，日前宣布本季結束後退休的奧地利網球名將汀恩（Dominic Thiem）卻沒有在名單內，另外義大利好手辛納（Jannik Sinner）參賽機率也不

體操／李智凱帶腳傷拚亞錦賽全能 搶奧運門票最後機會

「鞍馬王子」李智凱明天將在烏茲別克舉行的體操亞錦賽個人全能登場，力拚巴黎奧運門票最後機會。李智凱透露，雖然腳傷造成不小困...

高球／大聯大女子高球賽推廣永續 球員抓鳥就種樹

總獎金新台幣1200萬元的TLPGA大聯大女子高爾夫公開賽，明天起一連4天在揚昇高爾夫球場開打，大聯大持續推動ESG，只...

跳繩／第二屆萬歲堅果盃 周末松山文創園區登場

為鼓勵國小孩童運動保持健康，「Viva 萬歲牌」與跳繩協會攜手合作，除邁入校園向家長及孩童介紹跳繩好處、養成學生規律運動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。