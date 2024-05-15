網球／兩屆亞軍未被列入外卡 汀恩無緣上演法網「最後一舞」

法國網球公開賽將在20日火熱展開，今天外卡名單出爐，日前宣布本季結束後退休的奧地利網球名將汀恩（Dominic Thiem）卻沒有在名單內，另外義大利好手辛納（Jannik Sinner）參賽機率也不高。

汀恩日前宣布2024年是他生涯最後一個賽季，原因是手腕傷勢和個人內心想法。提姆生涯擁有17座冠軍，戰績348勝210負，他曾在2018和2019年拿到法網亞軍，2020年美國網球公開賽是他生涯唯一一座大滿貫。他自2021年6月手腕受傷後陷入低潮，目前世界排名僅117。

法國網協公布男女外卡各8人，女單方面只有澳洲湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）和美國薇克里（Sachia Vickery）非法國選手。男單方面也只有澳洲華頓（Adam Walton）與美國阿爾沃蘭（Nicolas Moreno de Alboran）非地主選手。葡萄牙知名網球記者摩加多（Jose Morgado）發文為汀恩抱不平，認為法國網協的作法不妥。

另外據外媒報導，義大利好手辛納先前因傷退出馬德里大師賽，醫生建議繼續休息，避免傷勢惡化，因此他參加法網機率不高。由於辛納去年法網只打進第二輪，因此保分壓力不大，只要塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）沒打進決賽，辛納就能登上世界球王寶座。