快訊

今年首現日本腦炎 高雄60多歲男臉麻痺發病9天後死亡

財神到！農曆四月「這些生肖」將迎來大豐收

姊弟疑生前遭餵毒再被母悶殺 閨密涉供毒被警帶回偵訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體操／李智凱帶腳傷拚亞錦賽全能 搶奧運門票最後機會

中央社／ 台北15日電
「鞍馬王子」李智凱明天將在烏茲別克舉行的體操亞錦賽個人全能登場，力拚巴黎奧運門票最後機會。 聯合報系資料照
「鞍馬王子」李智凱明天將在烏茲別克舉行的體操亞錦賽個人全能登場，力拚巴黎奧運門票最後機會。 聯合報系資料照

「鞍馬王子」李智凱明天將在烏茲別克舉行的體操亞錦賽個人全能登場，力拚巴黎奧運門票最後機會。李智凱透露，雖然腳傷造成不小困擾，但既然選擇參賽，就會全力拚搶奧運資格。

李智凱在上屆東京奧運，靠著男子鞍馬鍍銀，替台灣搶下史上首面體操獎牌；只可惜今年經過4場的世界盃暨奧運資格賽、積分僅排第3，無緣搶下奧運體操的單項門票。

依照規定，在這場亞洲體操錦標賽拿下個人全能金牌的選手，就可以前進巴黎奧運。李智凱在結束4場世界盃賽事返國後就投入全能的訓練。

李智凱在接受中央社記者訪問時說，恢復時間真的太短，所以腳的狀況不是太好，「要在這麼短時間內休息、恢復、訓練，真的有點辛苦，所以我腳的狀況一直都不是很好。」

李智凱表示，痛是一定還很痛，「但是只要還有一點希望，我也不想放棄，既然都決定參賽了，說什麼都要拚盡全力，試試看自己還能做到什麼地步。」

李智凱透露，腳傷影響最大的部分就是地板項目，「因為很多大的角度做不出來，而且跳躍完之後落地時心裡也會很擔心。」

根據大會賽程安排，台灣體操代表隊預計明晚最後一組登場，也就是說，在李智凱上場時，就知道需要多少分數才能拿下奧運資格。

李智凱笑說：「雖然壓力很大，但我覺得這樣也不錯，比完有沒有（奧運資格）就馬上知道結果，不用一直在場邊等待感覺也很煎熬。」

李智凱

延伸閱讀

珠寶也吹運動風！CHAUMET全新入門手鍊迎奧運

體操／全國體操協會將積極向國際體操總會溝通 為李智凱爭取外卡

體操／李智凱差0.1分無緣奧運門票 林育信怨：被裁判做掉的

體操／不滿評分被做掉 李智凱自認「燃燒殆盡」時候到了

相關新聞

體操／李智凱帶腳傷拚亞錦賽全能 搶奧運門票最後機會

「鞍馬王子」李智凱明天將在烏茲別克舉行的體操亞錦賽個人全能登場，力拚巴黎奧運門票最後機會。李智凱透露，雖然腳傷造成不小困...

高球／大聯大女子高球賽推廣永續 球員抓鳥就種樹

總獎金新台幣1200萬元的TLPGA大聯大女子高爾夫公開賽，明天起一連4天在揚昇高爾夫球場開打，大聯大持續推動ESG，只...

跳繩／第二屆萬歲堅果盃 周末松山文創園區登場

為鼓勵國小孩童運動保持健康，「Viva 萬歲牌」與跳繩協會攜手合作，除邁入校園向家長及孩童介紹跳繩好處、養成學生規律運動...

游泳／中國泳將藥檢事件 世界反禁藥組織將開特別會議

世界反禁藥組織（The World Anti-Doping Agency, WADA）今天宣布，將於本週召開特別會議，討...

力拚霹靂舞巴黎奧運門票 孫振將出征資格賽

台灣「霹靂舞一哥」孫振本週將征戰巴黎奧運資格賽，力拚前往五環殿堂的機會，教練蘇志鵬認為，40名選手的實力都很接近，期待孫...

拳擊／與甘家葳獲企業贊助 黃筱雯走出低潮拚門票

拳擊國手黃筱雯及甘家葳昨天在財團法人宏道運動發展基金會牽線下，分別獲得海悅國際開發股份有限公司總經理王俊傑及卓利投資股份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。