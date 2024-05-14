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高球／大聯大女子高球賽推廣永續 球員抓鳥就種樹

中央社／ 台北14日電
大聯大高球賽記者會合影。主辦單位提供
大聯大高球賽記者會合影。主辦單位提供

總獎金新台幣1200萬元的TLPGA大聯大女子高爾夫公開賽，明天起一連4天在揚昇高爾夫球場開打，大聯大持續推動ESG，只要球員在比賽期間抓(鳥)博蒂就種1棵樹、獵1鷹就種10棵樹。

台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）大聯大女子高爾夫公開賽今年總獎金提高到1200萬元，冠軍獎金則高達240萬元，共有104名職業球員、4名業餘球員拚搶冠軍獎盃。

賽事贊助單位大聯大控股從2020年主辦至今已邁入第5屆，今年大聯大仍將持續推動ESG（環境保護、社會責任及公司治理）。

大聯大女子高爾夫公開賽賽事總指揮陳國源在接受媒體聯訪時說，今年賽事推動「一鳥一樹」，只要球員打出博蒂，大聯大就種1棵樹，射下老鷹種10棵、射下雙鷹（低於標準3桿）種100棵樹，希望球員盡量打出最佳成績之餘，也能為環境盡一份心力。

去年摘下冠軍頭銜的泰國選手帕查拉朱達（P.K.Kongkraphan）今年重返揚昇球場拚衛冕；近期剛在中國信託女子高爾夫公開賽拿到生涯首勝的陳萱，也將再接再厲搶冠軍。

另外，曾在2022年大聯大女子高爾夫公開賽奪得個人首冠的李欣，也將努力重拾睽違已久的勝利滋味。還有包括去年台巡賽獎金后張雅淳，以及石澄璇、安禾佑、王莉甯等，都將齊聚賽場奮力拚戰。

老鷹 高爾夫

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