快訊

新北私校上百師生食物中毒 餐盒食餘檢出「沙門氏菌」業者被送法辦

日夜溫差大！明北部低溫18度 這日變天小心降雨

台南直直撞！瑪莎拉蒂女駕駛先撞工人 衝進瓦斯管線工地

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跳繩／第二屆萬歲堅果盃 周末松山文創園區登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「2024 Let’s Jump! 萬歲堅果盃跳繩賽」將於18日松山文創園區登場。圖／萬歲牌提供
「2024 Let’s Jump! 萬歲堅果盃跳繩賽」將於18日松山文創園區登場。圖／萬歲牌提供

為鼓勵國小孩童運動保持健康，「Viva 萬歲牌」與跳繩協會攜手合作，除邁入校園向家長及孩童介紹跳繩好處、養成學生規律運動習慣，第二屆「2024 Let’s Jump! 萬歲堅果盃跳繩賽」更將於本周末的18日在台北市松山文創園區舉行，屆時將有超過800位選手現場較量，活動當天還邀請到跳繩網紅「紙箱」帶來出神入化的花式跳繩表演，為此次賽事揭開序幕。

「我的孩子會長多高？」向來是父母費盡心思的議題，要長高首先得先專注「骨質」健康，18日活動當天除了正規跳繩競賽，現場亦將推出以跳繩為主的各式闖關遊戲「跳跳嘉年華」活動，希望透過趣味遊戲與運動結合，讓孩童們對跳繩好感度提升，持續參與跳繩運動，現場還特別安排專業的骨質檢測，不只幫小朋友測量骨質的狀況，家長們也歡迎一起來，一方面幫小朋友應援加油，一方面還能掌握自己身體組成，在關注孩子的長高之餘，也別忘了照顧自己，知道是不是該好好「灌鈣」一下。

活動當天特別邀請跳繩網紅「紙箱」簡子翔 擔任評審，他從小鑽研跳繩，精湛的技術加上超熟練的技法，更是國手選拔的常客，這次特邀擔任競賽的評審工作之外，也會帶來出神入化表演為賽事揭開序幕。本屆賽事還特別安排了親子「母子跳繩」的互動橋段，希望家長們不只在台下當啦啦隊，也能透過親子組的活動，和寶貝一起上台比賽，秀出家長們的熱情與活力。

萬歲牌與跳繩協會攜手與台灣各地20所小學展開合作，利用朝會、課堂教學、校慶等不同活動，共接觸超過萬人孩童和家長們，鼓勵處於成長期的小學生，透過跳繩養成運動習慣及均衡的營養攝取，建立「健康成長123」讓每個孩子每天攝取1包富含鈣質的杏仁小魚，每周至少參與2次持續30分鐘的跳繩運動，幫助骨骼發育，提高骨密度才有長高的本錢。

萬歲堅果盃跳繩賽希望透過趣味遊戲與運動結合，讓孩童們對跳繩好感度提升，進而持續參與跳繩運動。萬歲牌更是力邀全國各地大小朋友來到現場，一起來參加這場滿滿健康、有趣、歡樂的跳繩運動嘉年華。

「2024 Let’s Jump! 萬歲堅果盃跳繩賽」將於18日松山文創園區登場。圖／萬歲牌提供
「2024 Let’s Jump! 萬歲堅果盃跳繩賽」將於18日松山文創園區登場。圖／萬歲牌提供

啦啦隊

延伸閱讀

爆口角引殺機！6旬女涉弒母犯後頻進出房間 法院裁定羈押獲准

涉勒斃老母親...6旬女手留抓痕呆坐屋內 稱「忘記了」遭檢方聲押

北市人倫悲劇...女涉持跳繩勒斃89歲母 兄誤以為心臟病致死報警

存骨本拚長高！苗栗國小跳繩大賽2000人參加

相關新聞

高球／大聯大女子高球賽推廣永續 球員抓鳥就種樹

總獎金新台幣1200萬元的TLPGA大聯大女子高爾夫公開賽，明天起一連4天在揚昇高爾夫球場開打，大聯大持續推動ESG，只...

跳繩／第二屆萬歲堅果盃 周末松山文創園區登場

為鼓勵國小孩童運動保持健康，「Viva 萬歲牌」與跳繩協會攜手合作，除邁入校園向家長及孩童介紹跳繩好處、養成學生規律運動...

游泳／中國泳將藥檢事件 世界反禁藥組織將開特別會議

世界反禁藥組織（The World Anti-Doping Agency, WADA）今天宣布，將於本週召開特別會議，討...

力拚霹靂舞巴黎奧運門票 孫振將出征資格賽

台灣「霹靂舞一哥」孫振本週將征戰巴黎奧運資格賽，力拚前往五環殿堂的機會，教練蘇志鵬認為，40名選手的實力都很接近，期待孫...

拳擊／與甘家葳獲企業贊助 黃筱雯走出低潮拚門票

拳擊國手黃筱雯及甘家葳昨天在財團法人宏道運動發展基金會牽線下，分別獲得海悅國際開發股份有限公司總經理王俊傑及卓利投資股份...

陸避戰奧運舉重71公斤級 美國選手成陳玟卉最大勁敵

中國舉重隊這次巴黎奧運策略性未派選手參加女子71公斤級，對於台灣選手陳玟卉而言將是一大利多，教練黃達德今天表示，美國選手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。