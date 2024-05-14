跳繩／第二屆萬歲堅果盃 周末松山文創園區登場

為鼓勵國小孩童運動保持健康，「Viva 萬歲牌」與跳繩協會攜手合作，除邁入校園向家長及孩童介紹跳繩好處、養成學生規律運動習慣，第二屆「2024 Let’s Jump! 萬歲堅果盃跳繩賽」更將於本周末的18日在台北市松山文創園區舉行，屆時將有超過800位選手現場較量，活動當天還邀請到跳繩網紅「紙箱」帶來出神入化的花式跳繩表演，為此次賽事揭開序幕。

「我的孩子會長多高？」向來是父母費盡心思的議題，要長高首先得先專注「骨質」健康，18日活動當天除了正規跳繩競賽，現場亦將推出以跳繩為主的各式闖關遊戲「跳跳嘉年華」活動，希望透過趣味遊戲與運動結合，讓孩童們對跳繩好感度提升，持續參與跳繩運動，現場還特別安排專業的骨質檢測，不只幫小朋友測量骨質的狀況，家長們也歡迎一起來，一方面幫小朋友應援加油，一方面還能掌握自己身體組成，在關注孩子的長高之餘，也別忘了照顧自己，知道是不是該好好「灌鈣」一下。

活動當天特別邀請跳繩網紅「紙箱」簡子翔 擔任評審，他從小鑽研跳繩，精湛的技術加上超熟練的技法，更是國手選拔的常客，這次特邀擔任競賽的評審工作之外，也會帶來出神入化表演為賽事揭開序幕。本屆賽事還特別安排了親子「母子跳繩」的互動橋段，希望家長們不只在台下當啦啦隊，也能透過親子組的活動，和寶貝一起上台比賽，秀出家長們的熱情與活力。

萬歲牌與跳繩協會攜手與台灣各地20所小學展開合作，利用朝會、課堂教學、校慶等不同活動，共接觸超過萬人孩童和家長們，鼓勵處於成長期的小學生，透過跳繩養成運動習慣及均衡的營養攝取，建立「健康成長123」讓每個孩子每天攝取1包富含鈣質的杏仁小魚，每周至少參與2次持續30分鐘的跳繩運動，幫助骨骼發育，提高骨密度才有長高的本錢。