拳擊／與甘家葳獲企業贊助 黃筱雯走出低潮拚門票

拳擊國手黃筱雯及甘家葳昨天在財團法人宏道運動發展基金會牽線下，分別獲得海悅國際開發股份有限公司總經理王俊傑及卓利投資股份有限公司董事長練成瑜各贊助100萬元，這筆贊助金對兩位選手來說是很大的支持，也讓他們可以更無顧忌地去面對接下來的每一場挑戰。

宏道基金會董事長林鴻道表示，宏道基金會至今已經媒合企業贊助優秀選手共13位，感謝他的老朋友們對體育運動發展都是長期支持並願意給予贊助。林鴻道表示，黃筱雯是台灣奧運第一個拿到拳擊獎牌的選手，在拳擊場上的表現一直都很突出，也是個很孝順的孩子，今天有這樣的成就當然希望她能更上一層樓，往更好目標邁進。至於甘家葳，他在杭州亞運拿到門票的銀牌戰受傷，雖然不得已放棄金牌戰，但看得出來他鬥志很強，希望在奧運可以再拚到金牌戰，讓國人一起為他加油。

王俊傑表示，捐錢很簡單，但要像林鴻道這樣長期支持體育運動並不容易。自己是在東京奧運後認識黃筱雯，也看到很多關於她家庭的報導，覺得這個小女生一肩扛起照顧家人的責任很不簡單，因此拳擊對她來說有贏的壓力但也可以是另一種紓壓方式，像他平常都是靠運動減壓，每次汗流浹背消耗精力就是最放鬆的時候，所以他鼓勵黃筱雯享受之後的每一場比賽，讓自己快樂很重要。

黃筱雯送上簽名拳套感謝王俊傑對她的支持，也特別感恩林鴻道一直以來都在想著要如何幫選手找更多資源，所以當自己有能力的時候也會學習主席，去幫助跟她一樣家境不好的孩子。黃筱雯表示，自己在杭州亞運因為得失心很重沒有表現好，覺得很挫敗，當時她一個星期不碰拳套，不想面對現實，經過幾個月的調適，5月底即將要出發去泰國爭取奧運門票，這也是最後一次的機會，她說當然壓力會很大，但會盡全力做到最好，不讓支持她的人失望。

贊助甘家葳的練成瑜提到，去年杭州亞運看到甘家葳濺血仍繼續比賽的一幕，印象非常深刻，因為那真的是全力在拚，運動精神可嘉，他期許甘家葳能維持那股衝勁跟決心，在奧運上全力一擊，讓世界看到台灣拳擊也不可小看。

對此，甘家葳表示，雖然自己熱愛拳擊，但一路走來也曾因為沒有成績和收入太少想過放棄，不過幸好他堅持下來，現在又有這麼多的貴人相助，支持他繼續奮戰，再加上天上的媽媽一定會保佑他，所以他會努力讓自己的第一次奧運賽事再創紀錄。