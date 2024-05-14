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力拚霹靂舞巴黎奧運門票 孫振將出征資格賽

中央社／ 台北14日電
孫振力拚霹靂舞奧運門票。資料照
孫振力拚霹靂舞奧運門票。資料照

台灣「霹靂舞一哥」孫振本週將征戰巴黎奧運資格賽，力拚前往五環殿堂的機會，教練蘇志鵬認為，40名選手的實力都很接近，期待孫振臨場表現發揮。

作為巴黎奧運首度新增的正式項目，霹靂舞的奧運資格賽將在今年5月、6月分別在中國上海和匈牙利布達佩斯舉行，總共有各40名的男、女子組選手同場較勁，而兩站積分加總前7名的選手，即可順利踏上五環殿堂。

去年在杭州亞運勇奪第5名，台灣好手孫振未能提前鎖定奧運席次，本週也將前往上海參加巴黎奧運資格賽，秉持「每天都過得不一樣」信念的他，日前出席活動時表示，雖然難度很高，但仍期待擊敗其他好手，擠進奧運窄門，同時近期不斷嘗試新動作，期盼展現新的面貌。

教練蘇志鵬接受中央社採訪時表示，孫振平時很努力訓練，編排上也有做一些調整，不過全世界選手都在進步，尤其參賽的40名選手實力接近，只是風格不太一樣，加上資格賽首日將淘汰24名選手，因此他認為孫振在第1天的發揮最為關鍵，「強度很高的比賽。」

孫振一直帶著關節、膝蓋等舊傷征戰霹靂舞賽場，蘇志鵬提到，現在已經準備出發，因此不會再做高強度訓練，並透露在杭州亞運後，孫振增加很多新的招式，包含內容材料都不太一樣，上個月的積分賽也有呈現出來，體能方面也有進步，期待他的臨場表現發揮。

亞運 霹靂舞

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