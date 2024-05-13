田徑／台灣公開賽升格「世界田總洲際巡迴賽台北站」 6月1、2日登場

2024台灣國際田徑公開賽將於6月1、2日在台北田徑場舉辦，這場國內最高水平的國際田徑賽事，今年正式升格為「世界田總洲際巡迴賽台北站」。在銅標籤賽事積分的加持下，各國菁英選手紛紛踴躍報名參賽。主辦單位更邀請到東京奧運男子200公尺金牌德格拉斯（Andre De Grasse）、里約奧運女子100公尺跨欄銀牌阿麗（Nia Ali）這對夫妻檔，還有史上最年輕男子鏈球世界冠軍卡茲伯格（Ethan Katzberg）、日本女子跳遠紀錄保持人秦澄美鈴、南韓男子跳高紀錄保持人禹相赫、泰國短跑神童布森（Boonson Puripol）等名將參戰，星度、實力和獎牌成色堪稱歷來之最。

這項賽事由中華民國田徑協會和台北市體育局共同主辦，並由愛爾達體育家族負責轉播服務。各國高手環伺之下，相信更能激發台灣田徑好手的鬥志。由「台灣最速男」楊俊瀚領銜、跳高選手傅兆玄、跨欄女神張博雅都誓言要捍衛主場、守住金牌，已取得奧運資格的400公尺跨欄選手彭名揚、跳遠選手林昱堂也要為即將到來的巴黎奧運做好暖身。

職業田徑選手賽季漫長、生涯顛峰都在賽場上度過，要想平衡個人目標與家庭生活並不容易，對於女性運動員又是母親的阿麗來說格外有感。已經是三寶媽的阿麗在2015年職業生涯開始衝刺時生下第一胎、2018年又誕下第二胎，兩次產後復出的她都是滿血回歸，分別拿下2016年里約奧運銀牌和2019年多哈世錦賽金牌。

2020年東京奧運因疫情不確定能否舉辦之際，她決定再度懷上第三胎，這位超人媽媽很快又在2022年佛羅里達Tom Jones田徑邀請賽中跑出12秒59的成績摘下銀牌。阿麗並不後悔這樣的選擇，那段時間她與剛出生的兒子和家人一起享受親子時光。「我希望人們明白，媽媽選手可以平衡訓練和母親角色，生孩子並不一定會阻礙妳實現目標。」

身為丈夫與父親的德格拉斯除了輪流照顧孩子，另一個身分就是在賽道上持續發光發熱，近10年的100公尺、200公尺甚至400公尺接力賽場上，很難忽視這位加拿大短跑名將的身影。上月甫結束的佛羅里達東海岸接力賽場上，德格拉斯斬獲了100公尺和200公尺的金牌，上周的2024世界接力賽，他和加拿大代表隊跑出第二名成績後表示：「We’re not done.」充分展現出對巴黎奧運奪金的強烈企圖心。

2022年布森以16歲之齡「越級打怪」在東南亞運動會200公尺項目摘金，震驚全世界的表現讓世界田總也為此發布貼文祝賀，在世界短跑項目幾乎被歐美、非洲選手壟斷之下，布森的橫空出世更顯難能可貴，不少網友紛紛留言指出這是：「亞洲奇蹟。」

17歲的布森去年在亞洲田徑錦標賽400公尺接力擔任第4棒，最終以破大會紀錄的38秒55擊退強敵中國大陸隊摘金，其後更在杭州亞運100公尺跑出10秒02拿下銀牌。轉眼18歲的他即將在下個月的台灣國際田徑公開賽展現其超齡的身手。

亞洲人要在世界田徑賽場奪牌絕非易事，特別是在跳高、跳遠項目，但就在去年的田徑鑽石聯賽總決賽中，南韓跳高紀錄保持人禹相赫不僅參賽，更跳出2公尺33的高度一舉摘金。曾因車禍導致左右腳大小不一樣的禹相赫，為了保持身體平衡下了不少的苦工，現在的他成功克服這後天的缺憾，更以自身的成就證明亞洲人也能做得到。

去年底禹相赫曾來台冬訓，進駐國訓中心三周的他與台灣跳高選手有深入的交流與切磋，從這些年輕選手的身上他也再次感受到對田徑的熱情，同時也給予鼓勵並看好台灣選手未來的發揮。果然就在甫結束的全大運跳高賽場上，虎尾科大葉柏廷驚天一跳躍過2公尺30的高度，打破向俊賢在2015年高雄全運會2公尺29的紀錄，成為新科全國紀錄保持人。