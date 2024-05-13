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高球／美巡默特爾海灘菁英賽 俞俊安並列第四

聯合報／ 即時報導
俞俊安在美巡默特爾海灘菁英賽表現倒吃甘蔗。法新社
俞俊安在美巡默特爾海灘菁英賽表現倒吃甘蔗。法新社

我國旅美好手俞俊安在甫落幕的美巡默特爾海灘菁英賽（Myrtle Beach Classic）並列第四名，本季第四度繳出前十名佳績。

美巡賽上周兵分兩路，一邊是在鵪鶉谷俱樂部（Quail Hollow Club）舉行的「簽名賽事」富國銀行錦標賽（Wells Fargo Championship），最後由北愛名將羅瑞麥克洛伊（Rory McIlroy）以五桿勝差奪冠。另一邊則是在高爾夫度假勝地默特爾海灘開打的默特爾海灘菁英賽，由今年剛升上美巡的新人克里斯戈特魯普（Chris Gotterup）拿下生涯首勝，而這僅僅是他在美巡的第27場賽事。

俞俊安與潘政琮兩位好手，上周都來到默特爾海灘的沙丘高爾夫海灘俱樂部（The Dunes Golf and Beach Club）。小潘前兩輪（73、69）打完以兩桿之差未能晉級，俞俊安則分別繳出67與69桿，進入決賽，並於周六移動日飆出66桿，排名持續上升。

周日決勝輪俞俊安更是強拉尾盤，雖然前九洞僅在第4洞抓下一鳥，但後九洞分別在第11、17與18洞進帳博蒂，單輪四鳥零柏忌67桿，最終以四輪負15桿的269桿和其他五位選手並列第四名。

這是俞俊安繼元月的美國運通、農保公開賽、以及三月的高知特菁英賽之後，本賽季第四度打進前十名。今年他截至目前打了14場比賽，七場晉級，四場前十名，累積獎金139萬1531美元，目前在聯邦快遞盃積分榜暫居第71。如果他能持續穩定演出，大有機會闖進積分榜前70名，進而取得季後賽資格。

 

俞俊安 高爾夫

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