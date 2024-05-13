網球／約克維奇寫18年來最差戰績 曝被水瓶砸到後遺症
塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）日前幫球迷簽名時，意外被水瓶砸到頭，昨天是他事發後首度出賽，結果以2：6、3：6爆冷不敵智利29種子塔比洛（Alejandro Tabilo），他受訪時直言被水瓶砸到後，感覺變了另一個人。
約克維奇過去17次參加羅馬大師賽都打進8強，共奪下6座冠軍，不過他這次意外止步男單第3輪，這是2006年會外賽被淘汰後最差紀錄。
約克維奇賽後被問到輸球是否和水瓶砸頭事件有關，他回應，「我當時沒抬頭，就感覺到頭部受強烈撞擊，之後接受治療，歷經半小時至1小時的噁心、暈眩和流血等不同狀況。」
「我睡得很好，有頭痛，但第二天和昨天感覺還不錯，所以我覺得沒事了，也許沒事，也許不是」約克維奇說。
約克維奇談到今天的身體狀態，「我在場上感覺就像不同的球員，沒有進入節奏，打任何球都找不到平衡，確實有點令人擔心。」
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