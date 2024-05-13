快訊

半導體風雲／埃米級爭戰開打 台積電如何靠獨門祕技繼續領先英特爾、三星

綠營突圍／綠委士氣大傷「學著當在野黨」 520後挖綠白合地道找出路

羅馬大師賽／約克維奇寫18年來最差戰績 曝被水瓶砸到後遺症

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男足／中華隊6月6日主場對阿曼隊 旅外好手回歸爭取世界盃資格賽積分

聯合報／ 即時報導
售票資訊圖。圖／中華足球協會提供
售票資訊圖。圖／中華足球協會提供

全員行動吧！中華男子足球代表隊持續奮戰2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，目標鎖定在爭取世界盃資格賽亞洲區自1997年以來的第一分積分。

這場6月6日中華男足在主場台北田徑場迎戰阿曼隊，門票自今天（13日）起於UDN售票網開始發售，門票全票400元、客場區座位全票400元、優待票200 元，購買20張以上團體票價可享8折優惠，希望球迷一起為中華隊應援。

每一場國際賽對中華男足都是寶貴經驗的累積，三月的賽事後，代表隊快速地檢討重整並為六月做準備，在重要的戰力補強環節上，目前已獲得旅外好手「台灣隊長」陳柏良、陳浩瑋、蔡立靖、以及久違的殷亞吉等人的正面回覆。

殷亞吉表示：「對我來說，能夠代表國家隊出賽永遠都是非常光榮的事」。至於其他的旅外好手，中華足球協會與總教練懷特（Gary White）仍持續地在努力邀請中，期待打造男足代表隊的銀河艦隊陣型，除了搶下世界盃資格賽積分外，更是要放眼前進2027亞洲盃。

在魔法教頭懷特回歸之後，大家期待開創台灣的歷史新頁，無論是搶積分或是鎖定亞洲盃會內賽都是需要謹慎縝密且大膽的規劃執行，畢竟對手個個都是強勁可敬。此次面對目前世界排名77的阿曼，以及接下來6月11日客場對決世界排名138的馬來西亞隊，這兩場關鍵戰役中華男足都充滿了企圖心。

中華男足隊總教練懷特（左）探訪殷亞吉。圖／中華足球協會提供
中華男足隊總教練懷特（左）探訪殷亞吉。圖／中華足球協會提供

中華隊 田徑 陳柏良

延伸閱讀

WBC資格賽中華隊選總教頭 曾豪駒是最適合人選？

NBA／塞爾蒂克次輪首戰25分血洗騎士 米契爾33分孤掌難鳴

湯優盃／創造歷史！周天成、兩男雙組合攜手退丹麥 中華隊首闖4強

NBA／系列賽4勝僅落後56秒 塞爾蒂克記取教訓淘汰熱火

相關新聞

網球／約克維奇寫18年來最差戰績 曝被水瓶砸到後遺症

塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）日前幫球迷簽名時，意外被水瓶砸到頭，昨天是他事發後首度出賽，結果以2：6、3：6爆冷不敵智利29種子塔比洛（Alejandro Tabilo），他受

男足／中華隊6月6日主場對阿曼隊 旅外好手回歸爭取世界盃資格賽積分

全員行動吧。中華男子足球代表隊持續奮戰2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，目標鎖定在爭取世界盃資格賽亞洲區自19...

第2屆小小英雄運動會 中華奧會率領小小英雄們用運動歡度母親節

今天（12日）正值母親節，中華奧會第2屆小小英雄運動會進入第2天活動。小小運動員與爸爸媽媽一同參與，透過12項運動體驗，...

PLG／鋼鐵人主場 「鐵定有你」感謝祭主題周 19日賽後全體球員簽名會

高雄17直播鋼鐵人隊18、19日主場將舉辦「鐵定有你」感謝祭主題周。本周例行賽最後的鋼鐵主場，感謝雄親一路上的支持與鼓勵...

高球／美巡默特爾海灘菁英賽 俞俊安並列第四

我國旅美好手俞俊安在甫落幕的美巡默特爾海灘菁英賽（Myrtle Beach Classic）並列第四名，本季第四度繳出前...

高球／創建者盃高球賽 錢珮芸並列第4創本季最佳

總獎金300萬美元（約新台幣9804萬元）的LPGA創建者盃今天進行最終回合，台灣好手錢珮芸抓2博蒂、吞1柏忌繳出71桿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。