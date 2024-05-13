男足／中華隊6月6日主場對阿曼隊 旅外好手回歸爭取世界盃資格賽積分

全員行動吧！中華男子足球代表隊持續奮戰2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，目標鎖定在爭取世界盃資格賽亞洲區自1997年以來的第一分積分。

這場6月6日中華男足在主場台北田徑場迎戰阿曼隊，門票自今天（13日）起於UDN售票網開始發售，門票全票400元、客場區座位全票400元、優待票200 元，購買20張以上團體票價可享8折優惠，希望球迷一起為中華隊應援。

每一場國際賽對中華男足都是寶貴經驗的累積，三月的賽事後，代表隊快速地檢討重整並為六月做準備，在重要的戰力補強環節上，目前已獲得旅外好手「台灣隊長」陳柏良、陳浩瑋、蔡立靖、以及久違的殷亞吉等人的正面回覆。

殷亞吉表示：「對我來說，能夠代表國家隊出賽永遠都是非常光榮的事」。至於其他的旅外好手，中華足球協會與總教練懷特（Gary White）仍持續地在努力邀請中，期待打造男足代表隊的銀河艦隊陣型，除了搶下世界盃資格賽積分外，更是要放眼前進2027亞洲盃。

在魔法教頭懷特回歸之後，大家期待開創台灣的歷史新頁，無論是搶積分或是鎖定亞洲盃會內賽都是需要謹慎縝密且大膽的規劃執行，畢竟對手個個都是強勁可敬。此次面對目前世界排名77的阿曼，以及接下來6月11日客場對決世界排名138的馬來西亞隊，這兩場關鍵戰役中華男足都充滿了企圖心。