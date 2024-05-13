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高球／創建者盃高球賽 錢珮芸並列第4創本季最佳

中央社／ 台北13日電
台灣好手錢珮芸在LPGA創建者盃拿下本季最佳的第4名。資料照
台灣好手錢珮芸在LPGA創建者盃拿下本季最佳的第4名。資料照

總獎金300萬美元（約新台幣9804萬元）的LPGA創建者盃今天進行最終回合，台灣好手錢珮芸抓2博蒂、吞1柏忌繳出71桿，並以4天低於標準8桿的280桿，拿下本季最佳的第4名。

經過4天的激戰，最終由美籍華裔的張斯洋，以低於標準24桿的264桿，拿到生涯第2座美國職業女子高爾夫協會（LPGA）冠軍。

現年33歲的錢珮芸，這場創建者盃是她今年度的第10場比賽，賽前她的狀況並不太出色，前3場比賽有2場遭到淘汰。

幸好錢珮芸在這場比賽中回神，4回合的桿數都沒有高於標準桿，今天下場第1洞就抓博蒂進帳，只可惜後面2-10洞都是打平標準桿，直到第11洞才又抓博蒂進帳，不過隨後也在第13洞吞下全場唯一的柏忌。

拿下今年首場排名前10的錢珮芸，也進帳本季最多的12.7萬美元（約台幣415萬元）獎金，而她的年度積分也上升到第43名。

錢珮芸賽後表示，很高興自己能在創建者盃獲得第4名，「我一直以來都很喜歡這座球場給的挑戰，球場的窄球道以及很刁鑽的果嶺，都一再地考驗著我們平常的練習功力。」

年僅20歲的張斯洋，在去年的LPGA瑞穗美洲公開賽，以非會員且剛轉職業2週的身分奪冠，當時震驚女子高壇，相隔將近1年後她才再度奪冠，而張斯洋本週將帶著好狀態挑戰衛冕LPGA瑞穗美洲公開賽。

LPGA 錢珮芸 高爾夫

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