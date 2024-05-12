第2屆小小英雄運動會 中華奧會率領小小英雄們用運動歡度母親節

今天（12日）正值母親節，中華奧會第2屆小小英雄運動會進入第2天活動。小小運動員與爸爸媽媽一同參與，透過12項運動體驗，展現出無比的活力與熱情。小選手完成運動闖關任務後，就能獲得一朵美麗的康乃馨，用來送給辛勤付出的媽咪，在現場大聲說出對媽咪的愛，小朋友的笑容與真摯的心意，讓整個活動充滿了溫馨與感動。

上午特別安排企業射箭聯盟的新濠射箭隊中華隊國手級射箭選手，一同參加迴廊射箭活動與小朋友同樂，同時也舉辦見面會邀請全家人一起來和射箭國手拍照，現場還有奧運比賽等級的弓箭，提供大家體驗和拍照。

新濠射箭隊施孟君表示：「我們連續兩天都到現場與小朋友們互動同樂，教他們如何正確拉弓射箭，希望他們可以更喜歡射箭運動。」全大運金牌劉詩翎也表示：「今天是母親節，用運動跟媽媽一起度過，能體驗運動、完賽還有康乃馨送給媽媽，現場很溫馨，希望大家今天都玩得開心。」而長髮的「仙女姊姊」彭家楙選手也說「近距離和小朋友接觸，感覺他們真心喜愛運動，自己也會被感動。」

中華奧會副主席蔡家福在現場感受到國手級射箭選手受歡迎，他說，射箭是我們國際賽重點競賽項目，如果有更多人投入射箭運動，在國際賽有不錯的表現，也可以讓台灣更被看見。

現場熱鬧非凡，共有12項運動精采呈現，包括田徑、霹靂舞、迷你足球、跆拳道等，每個運動項目都吸引了小小運動員和家長們的積極參與。不僅如此，現場還設有美食攤位和繪畫區，讓小小英雄們在運動之餘，還能享受美食和創作的樂趣。小小運動員們直呼好好玩，家長們紛紛表示，看到孩子們在場上賣力奔跑，感動不已。參與小小英雄運動會不僅是認識各項運動的好機會，更是一個讓孩子快樂放電的絕佳時刻。