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第2屆小小英雄運動會 中華奧會率領小小英雄們用運動歡度母親節

聯合報／ 即時報導
新濠建設隊施孟君（前左）指導小小運動員拉弓，看到小小運動員認真拉弓，中華奧會副主席蔡家福（後右）很開心。圖／中華奧會提供
新濠建設隊施孟君（前左）指導小小運動員拉弓，看到小小運動員認真拉弓，中華奧會副主席蔡家福（後右）很開心。圖／中華奧會提供

今天（12日）正值母親節，中華奧會第2屆小小英雄運動會進入第2天活動。小小運動員與爸爸媽媽一同參與，透過12項運動體驗，展現出無比的活力與熱情。小選手完成運動闖關任務後，就能獲得一朵美麗的康乃馨，用來送給辛勤付出的媽咪，在現場大聲說出對媽咪的愛，小朋友的笑容與真摯的心意，讓整個活動充滿了溫馨與感動。

上午特別安排企業射箭聯盟的新濠射箭隊中華隊國手級射箭選手，一同參加迴廊射箭活動與小朋友同樂，同時也舉辦見面會邀請全家人一起來和射箭國手拍照，現場還有奧運比賽等級的弓箭，提供大家體驗和拍照。

新濠射箭隊施孟君表示：「我們連續兩天都到現場與小朋友們互動同樂，教他們如何正確拉弓射箭，希望他們可以更喜歡射箭運動。」全大運金牌劉詩翎也表示：「今天是母親節，用運動跟媽媽一起度過，能體驗運動、完賽還有康乃馨送給媽媽，現場很溫馨，希望大家今天都玩得開心。」而長髮的「仙女姊姊」彭家楙選手也說「近距離和小朋友接觸，感覺他們真心喜愛運動，自己也會被感動。」

中華奧會副主席蔡家福在現場感受到國手級射箭選手受歡迎，他說，射箭是我們國際賽重點競賽項目，如果有更多人投入射箭運動，在國際賽有不錯的表現，也可以讓台灣更被看見。

現場熱鬧非凡，共有12項運動精采呈現，包括田徑霹靂舞、迷你足球、跆拳道等，每個運動項目都吸引了小小運動員和家長們的積極參與。不僅如此，現場還設有美食攤位和繪畫區，讓小小英雄們在運動之餘，還能享受美食和創作的樂趣。小小運動員們直呼好好玩，家長們紛紛表示，看到孩子們在場上賣力奔跑，感動不已。參與小小英雄運動會不僅是認識各項運動的好機會，更是一個讓孩子快樂放電的絕佳時刻。

小小英雄運動會展現了中華奧會對全民運動推廣重視，也凝聚社會家庭的溫暖與團結。中華奧會將持續致力於推動全民運動，為台灣體育貢獻力量。期待明年第3屆小小英雄運動會，再次共同歡度一場充滿溫馨與感動的運動盛會。

小小運動員獻上康乃馨感謝媽媽。圖／中華奧會提供
小小運動員獻上康乃馨感謝媽媽。圖／中華奧會提供

中華隊 田徑 霹靂舞

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