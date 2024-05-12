高球／中信女子公開賽 陳萱獲職業首冠

總獎金3000萬日圓（約台幣630萬元）的「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」昨天落幕，最終由陳萱以三輪總桿數213桿抱回職業首冠。中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」亦繳出亮眼成績單，侯羽薔獲得亞軍、張子怡則拿下並列第三，由台灣女將包辦賽事前3名。三日賽事合計9121人次進場觀賽，刷新中國信託舉辦女子高爾夫賽事13年以來的新高紀錄。

中國信託女子公開賽昨天在桃園市東方高爾夫俱樂部圓滿落幕，中國信託慈善基金會副董事長陳國世、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑分別頒發冠軍獎盃、540萬日圓獎金支票予陳萱。

陳國世恭喜陳萱拿下首冠，將后冠留在台灣，同時對每位參賽選手表達敬意，讓大家看到如此精采的高爾夫賽事，也感謝所有支持這場球賽的球迷及工作人員，共同打造這場具國際級水準的比賽；陳萱分享冠軍感言時激動哽咽，她感謝家人與朋友「這個冠軍讓你們久等了」，並表示下一步將全力準備JLPGA會員考試。

至於侯羽薔從首輪第5名一路追趕，昨天抓下3鳥、吞2柏忌，以1桿之差、總桿數214桿與后冠擦身而過，她賽後分享其實長桿發揮不錯，整體表現符合預期，她也特別感謝媽媽三天陪伴自己與姊姊侯羽桑比賽。

今年新加入「中國信託女子高爾夫之星」的張子怡拿下並列第三，她表示以中國信託贊助選手身分參與中國信託女子公開賽對她來說不是壓力，而是深刻感受全場為自己加油的助力，將持續調整希望盡快奪職業首冠。