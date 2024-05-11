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網球／華國三太子男網賽復出 謝政鵬盼傳承經驗

中央社／ 台北11日電
2024華國三太子國際男子網球挑戰賽將於12日登場，11日在台北市網球中心舉行賽前記者會，2016年華國三太子盃男雙冠軍「胖鵬配」楊宗樺（右）、謝政鵬（左）獲頒雙打會內賽外卡，將再度攜手征戰。圖中為賽事創辦人廖裕輝。中央社
2024華國三太子國際男子網球挑戰賽將於12日登場，11日在台北市網球中心舉行賽前記者會，2016年華國三太子盃男雙冠軍「胖鵬配」楊宗樺（右）、謝政鵬（左）獲頒雙打會內賽外卡，將再度攜手征戰。圖中為賽事創辦人廖裕輝。中央社

2024華國三太子國際男子網球挑戰賽在明天於台北市網球中心登場，其中謝政鵬將與老搭檔楊宗樺再度攜手，他表示希望扮演傳承角色給台灣網球選手。

華國三太子男網賽為世界職業網球協會（ATP）挑戰賽75等級，從2020年開始因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦，今年正式復辦，也讓慢慢退居幕後的「胖鵬配」楊宗樺、謝政鵬再度攜手，以外卡之姿征戰男雙賽事，並設下至少4強目標。

謝政鵬接受中央社採訪時透露，之前因為爸爸謝子龍身體不好，所以選擇在家陪伴，並漸漸卸下選手身分，近幾年幾乎專職教練，不過有感於華國三太子男網賽復辦，他抱著想要激勵台灣網球選手的心態，並把經驗傳承給年輕球員，因此決定重新站上熟悉的戰場。

已經將近4年沒有訓練，甚至一度胖到110公斤的謝政鵬，利用3、4個月積極訓練，體重也回到雙位數，他自評手感恢復7、8成，而在場上的自己也變得更加成熟，「雖然沒有太多興奮感，但還能（與楊宗樺）攜手奮鬥很開心，當然能贏是最好，輸球就下次再來。」

楊宗樺則分享，自從有了家庭後，慢慢朝著退役之路邁進，自己也赴美當教練1年，他認為相較於以前選手時期，比較清楚在場上要做什麼事，並打趣表示：「還是當球員比較自在。」

除了「胖鵬配」外，台灣男單好手許育修、吳東霖也將參戰，力拚繼2017年盧彥勳後，首名勇奪單打冠軍的地主選手，其中許育修表示，2月返台參加台維斯盃世界組總決賽資格賽，被地主優勢深深震撼，「所以這次也非常期待再回到台灣比賽。」

2024華國三太子國際男子網球挑戰賽11日在台北市網球中心舉行賽前記者會，2016年華國三太子盃男雙冠軍「胖鵬配」楊宗樺（左起）、謝政鵬、澳洲選手麥克斯（Max Purcell）、賽事監督安恩（Anne Bees）、台灣好手許育修、賽事裁判長巴斯卡（Pascal Maria）出席，現場體驗串糖葫蘆。中央社
2024華國三太子國際男子網球挑戰賽11日在台北市網球中心舉行賽前記者會，2016年華國三太子盃男雙冠軍「胖鵬配」楊宗樺（左起）、謝政鵬、澳洲選手麥克斯（Max Purcell）、賽事監督安恩（Anne Bees）、台灣好手許育修、賽事裁判長巴斯卡（Pascal Maria）出席，現場體驗串糖葫蘆。中央社

2024華國三太子國際男子網球挑戰賽11日在台北市網球中心舉行賽前記者會，2016年華國三太子盃男雙冠軍「胖鵬配」楊宗樺（左）、謝政鵬（中）與澳洲選手麥克斯（Max Purcell）（右）一同體驗串糖葫蘆。中央社
2024華國三太子國際男子網球挑戰賽11日在台北市網球中心舉行賽前記者會，2016年華國三太子盃男雙冠軍「胖鵬配」楊宗樺（左）、謝政鵬（中）與澳洲選手麥克斯（Max Purcell）（右）一同體驗串糖葫蘆。中央社

楊宗樺 許育修 謝政鵬

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