桃園阿姆坪水訓基地仍未啟用 教練感嘆選手辛勞

桃園市政府於石門水庫興建阿姆坪水上運動訓練基地，2021年完工迄今尚未對外開放，去年桃園體育局採OT方式委外營運，原預計去年底啟用，仍未有進展。桃園市體育總會划船委員會表示，今年比賽選手至宜蘭及日月潭訓練，周周奔波相當辛苦，希望盡速開放讓選手使用。體育局回應，廠商正辦理營業登記與分公司設立事宜，預計6月後基地可營運，確切視實際狀況而定。

爭取前瞻計畫補助及自籌款總共斥資1.3億元的基地，興建3層樓建築，以船屋設計外觀意象，規畫艇庫區、陸上訓練空間及多功能訓練空間、會議室及餐廳、住宿區。不過完工迄今未正式對外開放，僅提供選手先前向體育局申請使用。

不過桃划船委員會總幹事陳昭元表示，基地興建完成後，有跟體育局申請使用過，但去年討論OT委外後，所有選手已1年沒在那使用，就連比賽的船艇都需要放在外面，去年遭遇颱風也有毀損形況。

當初興建水訓中心，就是為讓選手可以有固定基地能安心訓練，不過設備未完善又停擺1年時間，選手的運動生涯壽命有限，今年在宜蘭全中運及南投全大運比賽及賽前移訓，大家舟車勞頓，每周往返真的苦了基層選手及教練。

陳昭元無奈的說，希望選手們能有完善及長期穩定的訓練環境，不要讓家長們認為蓋了基地都無法使用，尤其教練及選手們訓練都很辛苦，需要有完善的休息環境，期待OT廠商能盡快啟用，讓選手能在2樓訓練及休息，別失去當初興建美意。

體育局回應，基地去年依促參法規定委由微風沛朵有限公司營運管理，簽約完畢後辦理建物與財產點交、場館缺失修繕，現廠商刻正辦理營業登記與分公司設立事宜，完成營業登記與分公司設立後，預計今年6月後基地將可營運，確切將視實際狀況而定。

體育局說，依OT契約規定，2樓7間宿舍、會議室及多功能空間，可提供選手基本體能及肌力等訓練，營運後將開放訓練團體申請前述空間，經體育局核定訓練計畫後使用。

至於委外後船艇因置於戶外草地，去年小犬颱風來襲致船艇受損，體育局評估協助該會船艇維修事宜，相關放置船艇空間刻正研議規畫中。