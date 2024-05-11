第二屆小小英雄運動會登場 蔣萬安攜二寶共襄盛舉 

中華奧會今、明兩天在台北和平籃球館舉行第二屆小小英雄運動會，現場不僅有超過600名3至6歲的小小運動員帶著家人一同度過母親節，台北市長蔣萬安也帶著二寶到場參與，中華奧會主席林鴻道也表示，希望透過小小英雄運動會的舉辦讓運動向下紮根。

中華奧會去年在新莊體育館舉辦首屆的小小英雄運動會獲得各界熱烈迴響，今年則是改與台北市政府合作，將運動會移師到和平籃球館舉行，除了去年就舉辦的田徑、羽球、迷你足球、跆拳道、體操、舉重、射箭外，今年另外新增擊劍、射擊、霹靂舞、拳擊與籃球，共計12個運動項目，希望讓小小運動員玩得盡興。

第二屆小小英雄運動會今明兩天在台北和平籃球館舉行。記者劉肇育／攝影

在今天的開幕儀式上，包括行政院副院長鄭文燦、體育署主秘呂忠仁、台北市市長蔣萬安也帶著家中二寶到場，並帶領小小運動員代表一起點燃聖火，為活動揭開序幕。

中華奧會主席林鴻道表示，透過小小英雄運動會的持續舉辦，不僅讓孩子們感受到運動的樂趣，更重要的是種下未來的奧運夢想種子，「今天第二屆小小英雄運動會，希望我們所有小朋友從小養成運動習慣，更重要的小手拉大手，帶著家人一起去運動。」

台北市市長蔣萬安則說：「上次記者會林主席盛情邀請二寶參加，太太知道我要帶他們出來，讓她今天能比較輕鬆，我也可以幫忙分擔，也祝大家母親節快樂，感謝林主席主辦第二屆運動會，讓運動愛好能向下紮根，鍛煉選手心智成熟度。」