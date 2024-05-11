情何以堪！睽違16年辦全運會 台南竟無符合比賽游泳池

台南市缺乏國際標準室內游泳池，去年112年全國運動會在台南是暌違16年再度承辦，但游泳比賽場地卻在台中，明年台南將承接114年全中運，屆時游泳比賽場地卻在高雄，議員批台南市缺乏一座正式比賽游泳池，承辦全國性運動賽事卻要到外地比賽，讓台南選手情何以堪；體育局表示，先前有多處地點評估但都不適合，還要設法突破。

去年台南市承辦全國運動會，有民眾想看游泳比賽，一查結果是在台中比賽，市議員陳怡珍指出，去年全運會台南市游泳委員會獲得3銀4銅，是台南30年來最好的賽績，明年台南市將承辦114年全國中等學校運動會，結果比賽場地要到高雄，游泳項目像是孤兒般被發配邊疆，這讓台南的游泳選手情何以堪？

陳怡珍強調，台南市需要正式游泳池呼聲很高，一座國際標準室內溫水游泳池迫在眉睫，千萬不要再讓台南市游泳選手去其他縣市比賽，真的是臉上無光；另目前各地泳池數量不足，壓縮自泳人員、游泳學員游泳空間，也是一大困境，他更提出安南區居民連署需要游泳池。

體育局長陳良乾表示，先前已積極評估可能的土地，包括高鐵特定區體育場用地及學校用地、安南區國產地、天馬電台等，惟上述土地取得均有相關限制與困難，將持續針對尚未開闢或閒置用地，針對各項因素審慎評估，積極爭取用地與工程經費。

體育局說，依據體育署公布運動設施規範，國際標準游泳池規格為池總長50公尺，總寬度25公尺，深度最少2公尺，泳道共8至10道，另應設有電動計時裝置、標準出發台等規定。設置符合國際及全國賽事標準游泳池，除泳道設置外，仍須考量多元化的功能使用，如跳水、水上芭蕾、水球、蹼泳及水上救生等，以及觀眾席數量以利舉辦賽事。

另外運動設施的設置也須評估游泳池設備維護、水電費、救生員配置等經營成本，需具市場財務可行，才能招商成功及永續經營。